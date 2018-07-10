23 kişi dışarıda kaldı! İşte yeni kabinede yer almayan isimler

23 İSME YER VERMEDİ: Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesinde daha önce görev yapan 23 isim kendisine yer bulamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yeni kabineyi açıklamasıyla Türkiye resmen yeni sisteme geçti. Kabinenin kimlerden oluşacağı merakla bekleniyordu. Bakanların 22`sinin milletvekili olması dolayısıyla birçok ismin yeni kabineden kendisine yer bulamayacağı belirtiliyordu. Çünkü zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 26 olan bakanlık sayısı 16`ya inmişti. Daha önce bakanlık yapan 23 isim artık yoluna milletvekili olarak devam edecek.