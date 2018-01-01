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23 Aralık ehliyet sınav sonuçları MEB sorgu ekranı

23 Aralık ehliyet sınav sonuçları MEB sorgu ekranı

Ehliyet sınav sonuçları 23 Aralık 2017 açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 23 Aralık'ta yapılan ehliyet sınav sonucu için sayılı günler kaldı. MEB ehliyet sınav sonucu ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 09:14 - Güncelleme: 01-01-2018 09:14

Binlerce adayın merakla beklediği ehliyet sınav sonucu açıklandığı tarih belli oldu. 23 Aralık'ta yapılan ehliyet sınav sonucu sorgu ekranı internethaber'de.

Ehliyet sınav sonuçları, geçtiğimiz günlerde yapılan sınav sonrasında merakla beklenmeye başlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 70 puan ve üzeri alan adaylar, direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak ve yapılacak direksiyon sınavı için beklemeye başlayacak.

EHLİYET SINAV SONUCU AÇIKLANMA TARİHİ MEB’in MTSAS takviminde yayınladığı duyuruya göre, 23 Aralık tarihinde yapılan ehliyet sınavının sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Açıklanacak olan ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Öte yandan bazı durumlarda ehliyet sınav sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulmuyor. Böyle durumlarda sürücü kursları, SMS yoluyla adaylara sınav sonuçları hakkına bilgilendirme yapıyor.

70 PUAN ALTI ALIRSAM NE OLUR?

Ehliyet yazılı sınavından 70 puan altı alan adaylar direksiyon sınavına giremeyecek. Direksiyon sınavına girmek isteyen adayların yazılı sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor.

 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

 

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