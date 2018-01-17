-22 derece soğukta 6 saat bekledi ve dondu sonrasını aklınız almayacak

Jean Hilliard 20 Kasım 1980 tarihinde 19 yaşındayken Minnesota’daki arkadaşını ziyarete gidiyordu. Aracın kontrolünü kaybetti ve yoldan çıktı. Neyse ki kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ancak dışarısı -22 dreceydi. Birileri onu bulmazsa donarak öleceğini düşünmeye başladı. The New York Times’dan aktarılanlara göre bu sırada yakınlardaki bir eve sığınmayı düşünmüş. Twitter

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En yakınındaki ev 3 kilometre uzaklıktaydı. Yürürken yoruldu ve ayakları dondu. Jean eve çok yakınken yere yığıldı. Bulunduğunda 6 saattir yerde yatıyordu. Onu sabah yedide bulan kişinin adı Wally Nelson’dı. Wally derhal bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Jean’in vücudu kaskatı kesildiğinden onu başta tek başına aracına bindiremedi. En sonunda Jean’i araca sığdırmayı başarınca Wally acile sürmeye başladı.



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Doktorlar ellerinden geleni yaptılar ancak Jean’in yaşama şansının çok düşük olduğuna inandılar. Vücudu tamamen donduğundan iğne bile atılamıyordu.Dr. George Sather, “Vücudu donmuştu. Kaskatı kesilmişti. Sanki buzluktan çıkardığınız et gibiydi” dedi. Twitter

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