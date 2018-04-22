21 Nisan 2018 reyting sonuçlar Survivor 2018 mı Yeni Gelin mi İnsanlık Suçu mu

21 Nisan 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 21 Nisan 2018 Cumartesi günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor 2018, Yeni Gelin, İnsanlık Suçu ve Fazilet Hanım ne yaptı? İşte 21 Nisan 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları.

21 Nisan 2018 reyting sonuçlar Survivor 2018 mı Yeni Gelin mi İnsanlık Suçu mu

Cumartesi akşamları rekabet kızışıyor. TV 8'in fenomen yarışması Survivor 2018'de Hilmicem, Damla ve Murat üçlüsü Gönüllüler Takımı'na geçtikten sonra işler fena. Star TV'de final yapacağı söylenen Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde izleyici Yağız Hazan aşkını merak ediyor. Show TV'nin sevilen yapımı Yeni Gelin güldürmeye devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan İnsanlık Suçu ise her geçen gün aşama kaydediyor. Fox TV'nin Adı:Zehra'sının adı pek geçmiyor. Bu reyting yarışına bir de Spor Toto Süper Lig maçları eklenince ekran hayli hareketli bir hale geliyor. 21 Nisan 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 21 Nisan 2018 Cumartesi reyting sonuçları...

110
21 Nisan 2018 reyting sonuçlar Survivor 2018 mı Yeni Gelin mi İnsanlık Suçu mu

Survivor 2018, Total, AB ve ABC'nin zirvesinde yer aldı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Kimler reyting pastasından beklediğini bulabildi? Beraber bakalım!

210
21 Nisan 2018 reyting sonuçlar Survivor 2018 mı Yeni Gelin mi İnsanlık Suçu mu

21 Nisan 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 21.28 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 13.3 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin yer alırken, üçüncü sırada ise 15.51 share ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

310
21 Nisan 2018 reyting sonuçlar Survivor 2018 mı Yeni Gelin mi İnsanlık Suçu mu

AB grubunda da Survivor 25.38 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 12.02 share ile Kanal D'de ekrana gelen İnsanlık Suçu yer alırken, üçüncü sırada ise 17.02 share ile Survivor Ekstra yer aldı. ABC grubunda ise 22.97 share ile Survivor birinci sırada yer alırken, ikinci sırada İnsanlık Suçu, üçüncü sırada ise FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro