21 Nisan 2018 reyting sonuçlar Survivor 2018 mı Yeni Gelin mi İnsanlık Suçu mu

Cumartesi akşamları rekabet kızışıyor. TV 8'in fenomen yarışması Survivor 2018'de Hilmicem, Damla ve Murat üçlüsü Gönüllüler Takımı'na geçtikten sonra işler fena. Star TV'de final yapacağı söylenen Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde izleyici Yağız Hazan aşkını merak ediyor. Show TV'nin sevilen yapımı Yeni Gelin güldürmeye devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan İnsanlık Suçu ise her geçen gün aşama kaydediyor. Fox TV'nin Adı:Zehra'sının adı pek geçmiyor. Bu reyting yarışına bir de Spor Toto Süper Lig maçları eklenince ekran hayli hareketli bir hale geliyor. 21 Nisan 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 21 Nisan 2018 Cumartesi reyting sonuçları...