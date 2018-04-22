21 Nisan 2018 reyting sonuçlar Survivor 2018 mı Yeni Gelin mi İnsanlık Suçu mu

Cumartesi akşamları rekabet kızışıyor. TV 8'in fenomen yarışması Survivor 2018'de Hilmicem, Damla ve Murat üçlüsü Gönüllüler Takımı'na geçtikten sonra işler fena. Star TV'de final yapacağı söylenen Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde izleyici Yağız Hazan aşkını merak ediyor. Show TV'nin sevilen yapımı Yeni Gelin güldürmeye devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan İnsanlık Suçu ise her geçen gün aşama kaydediyor. Fox TV'nin Adı:Zehra'sının adı pek geçmiyor. Bu reyting yarışına bir de Spor Toto Süper Lig maçları eklenince ekran hayli hareketli bir hale geliyor. 21 Nisan 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 21 Nisan 2018 Cumartesi reyting sonuçları...
Survivor 2018, Total, AB ve ABC'nin zirvesinde yer aldı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Kimler reyting pastasından beklediğini bulabildi? Beraber bakalım!
21 Nisan 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 21.28 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 13.3 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin yer alırken, üçüncü sırada ise 15.51 share ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
AB grubunda da Survivor 25.38 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 12.02 share ile Kanal D'de ekrana gelen İnsanlık Suçu yer alırken, üçüncü sırada ise 17.02 share ile Survivor Ekstra yer aldı. ABC grubunda ise 22.97 share ile Survivor birinci sırada yer alırken, ikinci sırada İnsanlık Suçu, üçüncü sırada ise FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.
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