20'inci kattan çırılçıplak yere çakılmıştı! Üçlü cinsel ilişkide bomba itiraf

Amerikalı zengin bir çiftle swinger ilişkiye giren 18 yaşındaki model Ivana Smit, dakikalar sonra 14 kat aşağı çırılçıplak düşüp ölmüştü. Kripto para ticaretiyle uğraşan Amerikalı Alex Johnson ve karısı Luna Almaz, Hollandalı model Smit'le ilişki yaşadığını itiraf etti.

20'inci kattan çırılçıplak yere çakılmıştı! Üçlü cinsel ilişkide bomba itiraf

Kripto para ticaretiyle uğraşan Amerikalı Alex Johnson ve karısı Luna Almaz, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki evlerinde Hollandalı model Smit'le swinger ilişki yaşadı. Uyuşturucunun da kullanıldığı partiden kısa süre sonra genç model evin bulunduğu 20'inci kattan altıncı kattaki balkona çırılçıplak düştü. Kederli Smit ailesi, yerel polisin intihar olarak kayıtlara geçirdiği olayı araştırması için tuttuğu eski polis Williams-Thomas'ı tuttu.

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20'inci kattan çırılçıplak yere çakılmıştı! Üçlü cinsel ilişkide bomba itiraf

Bir televizyona ölümün kaza sonucu olmadığını söyleyen Thomas'a göre, olay İngiltere'de gerçekleşseydi cinayet soruşturması açılabilirdi. Soruşturmada ifadeleri alınan Alex Johnson ve Luna Almaz, genç modelle cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Alex Johnson, Kazak asıllı eşinin biseksüel olduğunu ve daha önce de üç kişi seks yaptıklarını ekledi. Çift ayırca, cinayet suçlamaları karşısında Mail on Sunday gazetesine röportaj verdi.

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20'inci kattan çırılçıplak yere çakılmıştı! Üçlü cinsel ilişkide bomba itiraf

7 Aralık'ta gerçekleşen feci ölümün ardından ilk kez konuşan çift, kendilerinin masum olduğunu savunarak evlilikleriyle ilgili detay vermek istemedi. Can korkusu yaşadıklarını belirten Alex Johnson, sahte haber ve delilsiz iddialarla hayatlarının mahvedilmeye çalışıldığını söyledi.

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20'inci kattan çırılçıplak yere çakılmıştı! Üçlü cinsel ilişkide bomba itiraf

Luna Almaz ise, "Ne zaman Ivana'nın ölümü üzerine konuşsam ellerim titriyor, kalbime bir ağrı saplanıyor. Çok üzgünüm, korkunçtu. Masum olduğumu kanıtlamaya çalışmanın kavgasını veriyorum" dedi.

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