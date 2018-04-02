20'inci kattan çırılçıplak yere çakılmıştı! Üçlü cinsel ilişkide bomba itiraf

Kripto para ticaretiyle uğraşan Amerikalı Alex Johnson ve karısı Luna Almaz, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki evlerinde Hollandalı model Smit'le swinger ilişki yaşadı. Uyuşturucunun da kullanıldığı partiden kısa süre sonra genç model evin bulunduğu 20'inci kattan altıncı kattaki balkona çırılçıplak düştü. Kederli Smit ailesi, yerel polisin intihar olarak kayıtlara geçirdiği olayı araştırması için tuttuğu eski polis Williams-Thomas'ı tuttu.

Bir televizyona ölümün kaza sonucu olmadığını söyleyen Thomas'a göre, olay İngiltere'de gerçekleşseydi cinayet soruşturması açılabilirdi. Soruşturmada ifadeleri alınan Alex Johnson ve Luna Almaz, genç modelle cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Alex Johnson, Kazak asıllı eşinin biseksüel olduğunu ve daha önce de üç kişi seks yaptıklarını ekledi. Çift ayırca, cinayet suçlamaları karşısında Mail on Sunday gazetesine röportaj verdi.