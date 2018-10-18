2045'ten gelen zaman yolcusu, alay konusu oldu!

Parktaki bankta oturan adam elinde tuttuğu tableti kameraya gösteriyor ve ardından "Ben 2045 yılındanım. Bilim insanıyım. Zaman makinesi üzerine çalışıyorum" diyor. Sosyal medyada büyük gürültü koparan video, YouTube kanalı ApexTV'de yayınlandı.

Yüzünü gizleyen adam, "Uçan arabaları, mega kentleri görebilirsiniz" ifadesini kullanıyor. 'Zaman Yolcusu'na göre, 2045'te yapay zekalar her şeye hakim olacak.

Devletler ortadan kalkacak... Ve gezegeni yapay zekalar yönetecek. 2045'e gelindiğinde insanlığın da son yılları yaşanıyor olacak.

Sıra dışı birçok iddiayı peş peşe sıralayan gizemli adama göre, zaman makinesi de dokuz yıl sonra gösterilecek. Ancak kısa sürede 'Zaman Yolcusu'nun falsoları ortaya döküldü.



