2045 yılından geldiğini söyleyen adamdan şok açıklamalar!

2045 yılından geldiğini söyleyen bir adam sosyal medyada infial yarattı. Zaman yolcusu olduğunu ileri süren adam elindeki videoyu da kanıt olarak gösterdi ve geleceği anlattı. Geldiği yılda yapay zekanın küresel hükümeti yönettiğini ve gelecekte devletler diye bir kavramın olmayacağını söyledi.

Kimliğini açıklamayan zaman yolcusu, zaman makinesinin uzaylı teknolojisi sayesinde geliştirildiğini ve kamuoyundan gizlendiğini ileri sürdü. Zaman yolcusuna göre kamuyoundan gizlenen zaman makinesi teknolojisi 2028 yılında halka tanıtılacak. İddiaları dinleyen çok sayıda kişi, zaman yolcusunun anlattıklarından yeterince ikna olmadı ve 27 yıl içinde bu denli devrimsel değişikliklerin olamayacağı yorumunda bulundu.

Gelecekte özel hayatın gizliliğinin tamamen ortadan kalkacağını söyleyen zaman yolcusu, geleceğin düşünüldüğü kadar kötü olmadığını fakat bulunduğumuz zamandan çok farklı olduğunu belirtti. 2045 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusu iddialarına dayanak olarak cep telefonunda bulunan ve uçan arabaları ve mega dev kentleri gösteren bir videoyu paylaştı. İşte zaman yolcusunun gösterdiği video...