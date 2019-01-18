2019 yılında insanlara büyük zarar verecek 10 büyük tehlike açıklandı

Raporda 2019 yılı içinde insan sağlığını tehlike altına alabilecek 10 tehlike içerisinde cinsel yolla veya anneden bebeğe bulaşan AIDS ve ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüs olan ebola da yer aldı. Her yıl hazırlanan bu raporda tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri de hazırlanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalar, korkunç gerçeği gözler önüne seriyor. 2019 yılı için hazırlanan rapora göre dünyada 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi veriyor ve bu insanlar temel gereksinimlerine bile ulaşamıyor. Diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin ortalama yüzde 70'ini oluşturuyor.
Peki Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeler nelerdir?
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