2019 yılında insanlara büyük zarar verecek 10 büyük tehlike açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) her yıl düzenli olarak hazırladığı raporda 2019 yılı içinde küresel anlamda insan sağlığını tehlikeye düşürecek tehditler açıklandı.

Raporda 2019 yılı içinde insan sağlığını tehlike altına alabilecek 10 tehlike içerisinde cinsel yolla veya anneden bebeğe bulaşan AIDS ve ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüs olan ebola da yer aldı. Her yıl hazırlanan bu raporda tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri de hazırlanıyor. Twitter

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Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalar, korkunç gerçeği gözler önüne seriyor. 2019 yılı için hazırlanan rapora göre dünyada 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi veriyor ve bu insanlar temel gereksinimlerine bile ulaşamıyor. Diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin ortalama yüzde 70'ini oluşturuyor. Twitter

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Ayrıca 2030 ve 2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıkların yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabileceğinden korkuluyor. Twitter

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