2019 yılında insanlara büyük zarar verecek 10 büyük tehlike açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) her yıl düzenli olarak hazırladığı raporda 2019 yılı içinde küresel anlamda insan sağlığını tehlikeye düşürecek tehditler açıklandı.

2019 yılında insanlara büyük zarar verecek 10 büyük tehlike açıklandı

Raporda 2019 yılı içinde insan sağlığını tehlike altına alabilecek 10 tehlike içerisinde cinsel yolla veya anneden bebeğe bulaşan AIDS ve ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüs olan ebola da yer aldı. Her yıl hazırlanan bu raporda tehditlere yönelik 5 yıllık plan ve çözüm önerileri de hazırlanıyor.

18
2019 yılında insanlara büyük zarar verecek 10 büyük tehlike açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalar, korkunç gerçeği gözler önüne seriyor. 2019 yılı için hazırlanan rapora göre dünyada 1.6 milyardan fazla insan, kuraklık, açlık ve savaşın baş gösterdiği yerlerde yaşam mücadelesi veriyor ve bu insanlar temel gereksinimlerine bile ulaşamıyor. Diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları dünya genelinde ölüm nedenlerinin ortalama yüzde 70'ini oluşturuyor.

28
2019 yılında insanlara büyük zarar verecek 10 büyük tehlike açıklandı

Ayrıca 2030 ve 2050 yılları arasında küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan yetersiz besin, ishal, aşırı sıcaklık ve sıtma gibi rahatsızlıkların yılda fazladan 250 bin kişinin daha ölümüne neden olabileceğinden korkuluyor.

38
2019 yılında insanlara büyük zarar verecek 10 büyük tehlike açıklandı

Peki Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı için insan sağlığını tehdit edecek tehlikeler nelerdir?

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro