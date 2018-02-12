2018'in emojileri belli oldu nazar boncuğu bile var

İster inanın ister inanmayın, hangi emojileri kullanacağımızı belirleyen resmi bir kurum var ve bu kurum 2018 yılında kullanılacak olan emojilerin neler olacağını belirlemiş durumda.

İster inanın ister inanmayın, hangi emojileri kullanacağımızı belirleyen resmi bir kurum var ve bu kurum 2018 yılında kullanılacak olan emojilerin neler olacağını belirlemiş durumda. Unicode standardını duymuşsunuzdur. En azından tarayıcı ayarlarınızı kurcalarken, filminize altyazı oturtmaya çalışırken ya da Windows'un dil ayarlarını yapmaya çalışırken karşımıza çıkan bu yazı standardı, platformlar arasında kullanılacak olan emojilerin neler olduğunu belirleyen bir konsorsiyuma da sahip. Twitter

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Aylar süren çeşitli çalışmalar ve toplantılar sonrası, 2018'de karşımıza çıkacak olan ve standart olarak kullanabileceğimiz yeni emojilerin neler olacağı açıklandı. Bu sene itibarı ile emoji kütüphanesine 157 farklı ifade eklenmiş olacak. Emojipedia'dan Jeremy Burge, bu emojilerin biraz da Apple tarzında çizimini gerçekleştirmiş ve Apple cihazlarda nasıl görünebilecekleri ile ilgili bizlere bir fikir vermeye çalışmış. Kültürlere göre emojiler de ekleyen kurum çok istek alan Nazar Boncuğu emojisini unutmamış.. Twitter

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İster inanın ister inanmayın, hangi emojileri kullanacağımızı belirleyen resmi bir kurum var ve bu kurum 2018 yılında kullanılacak olan emojilerin neler olacağını belirlemiş durumda. Unicode standardını duymuşsunuzdur. En azından tarayıcı ayarlarınızı kurcalarken, filminize altyazı oturtmaya çalışırken ya da Windows'un dil ayarlarını yapmaya çalışırken karşımıza çıkan bu yazı standardı, platformlar arasında kullanılacak olan emojilerin neler olduğunu belirleyen bir konsorsiyuma da sahip. Twitter

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