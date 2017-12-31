2018'de kaç gün tatil var?

2018'de kaç gün tatil var? Ramazan ve Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacak? 2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin var. 2017'de çalışanlar hafta sonları dahil 113.5 gün tatil yaptı. Bir başka deyişle 2016'ya göre 5 gün daha az tatil yapılmış olundu. 2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin yapılacak. 2017 Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 18 gün tatil yapan memurlara bu kez 12.5 gün tatil yapmış olacaklar. Twitter

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2018'de kaç gün tatil var? Ramazan ve Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacak? 2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin var. 2017'de çalışanlar hafta sonları dahil 113.5 gün tatil yaptı. Bir başka deyişle 2016'ya göre 5 gün daha az tatil yapılmış olundu. 2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin yapılacak. 2017 Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 18 gün tatil yapan memurlara bu kez 12.5 gün tatil yapmış olacaklar. Yılın son günü olan 31 Aralık, Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil. 30 Aralık Cumartesi ile birlikte düşünüldüğünde çalışanlar için üç günlük bir tatil fırsatı doğuyor. Twitter

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Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine hafta sonu ile birleştirilebilecek 3 günlük bir tatil söz konusu. Twitter

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