2018'de bu isimler ölecek o liste yayınlandı öyle bir isim var ki...

Ölümü Allah'tan başka kimse bilemez... Ani bir kaza veya hastalık olmaz ise ecelle gelen ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Sadece yaşlı insanlar için bir ihtimal tahminlerde bulunabilirsiniz. Eğer karşınızda 24 ve 103 yaşlarında iki kişi varsa, normal şartlarda 103 yaşındaki kişinin öleceğini düşünebilirsiniz. Ama ne olacağını tabi ki kimse bilmez. Ama onlar dışında... Yıllardır yaptığı şaşırtıcı şekilde tutarlı tahminlerle bilinen ABD merkezli garip site The DeathList, 2018 yılında ölecek isimleri de açıkladı...