2018'de bu isimler ölecek o liste yayınlandı öyle bir isim var ki...

2018'de bu isimler ölecek o liste yayınlandı öyle bir isim var ki...

Ölümü Allah'tan başka kimse bilemez... Ani bir kaza veya hastalık olmaz ise ecelle gelen ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Sadece yaşlı insanlar için bir ihtimal tahminlerde bulunabilirsiniz. Eğer karşınızda 24 ve 103 yaşlarında iki kişi varsa, normal şartlarda 103 yaşındaki kişinin öleceğini düşünebilirsiniz. Ama ne olacağını tabi ki kimse bilmez. Ama onlar dışında... Yıllardır yaptığı şaşırtıcı şekilde tutarlı tahminlerle bilinen ABD merkezli garip site The DeathList, 2018 yılında ölecek isimleri de açıkladı...

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2018'de bu isimler ölecek o liste yayınlandı öyle bir isim var ki...

Sitenin bu yılki listesinde, ünlü fizikçi Stephen Hawking (75), oyuncu Olivia Newton-John (69), aktör Kirk Douglas (101), Rolling Stones'un efsane isimlerinden Ronnie Wood (70), eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek (89) ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip (96) gibi tanınmış isimler yer alıyor.

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2018'de bu isimler ölecek o liste yayınlandı öyle bir isim var ki...

İŞTE O ÇOK KONUŞULAN 50 KİŞİLİK LİSTE; 2 sene önce David Bowie, Muhammed Ali, George Michael ve Carrie Fisher gibi spor, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin öleceğini tahmin eden site, bu yıl da bazı tahminlerde bulundu.

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2018'de bu isimler ölecek o liste yayınlandı öyle bir isim var ki...

Avlanmak ve avcılık ciddiyet gerektiren sporlar arasında yer alıyor. Herkes ava ...Siteye göre bu yıl ölecek isimler arasında; ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, oyuncu ve aktris Olivia Newton-John, 101 yaşındaki ünlü aktör Kirk Douglas ve Rolling Stones’un efsane isimlerinden Ronnie Wood yer alıyor.

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