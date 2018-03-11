2018 YKS ücretleri- TYT, AYT, YDT sınav oturumları ÖSYM kılavuzu

2018 YKS maratanu başladı velilerin ve öğrencilerin kafası karışık. Bu sene ilk kez yapılacak olan YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek binlerce öğrenci ÖSYM'nin yayınlayacağı 2018 YKS kılavuzunu merakla bekliyor. 1 mart'ta başlayan YKS sınav başvurusu için son tarih 21 Mart. 018 ÖSYM sınav takvimine göre YKS,TYT VE AYT sınavları 23-24 Haziran arasında yapılacak. TYT 50 lira, TYT ile birlikte AYT 100 lira, TYT VE YDT'ye birlikte girmek isteyenler150 lira yatırıcaklar. Akbank, Al Baraka, Finans Bank VE Halkbank'a yatıracaklar.

YKS başvuru süreci hakkında merak edilenler şöyle; YKS başvuru ücreti ne kadar olacak, nereye yatırılacak? İşte üniversite öğrencisi olmak isteyenlerin bilmesi gereken YKS ile ilgili ayrıntılar…

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücreti belirlendi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Sınavı'na girecek adaylar her oturum için 50'şer lira ödeyecek.

YKS ÜCRETLERİ NE KADAR: ÖSYM tarafından YKS ücretleri belirlendi. Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan TYT ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak AYT ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücretinin 50'şer lira olduğu öğrenildi. Belirlenen yeni ücretlere göre TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek. Ayrıca geç başvurular 75 TL ödenecek.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK: Bu yıl ilk defa uygulanacak YKS sınavı ile ilgili tüm detaylar belli oldu. ÖSYM YKS kılavuzunu yayımladı ve adaylar 1-21 Mart tarihleri arasında başvurularını yapacaklar. Üniversite giriş sınavı olacak 2018 YKS, TYT ve AYT olarak iki oturumda gerçekleşecek. Ayrıca yabancı dil sınavı olan YKS de ayrı bir oturum olarak yapılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK: 2018-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)