2017'de servetlerine servet kattılar

2017'de servetlerine servet kattılar

Dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016’da 4.4 trilyon dolar olan serveti 26 Aralık 2017 itibarıyla 5.3 trilyon dolara ulaştı.Dünyanın en zengin 500 kişisi, 2017’de servetlerine 1 trilyon dolar daha ekledi. Bloomberg milyarderler endeksinde yer alan bilgilere göre, dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016’da 4.4 trilyon dolar olan serveti 26 Aralık 2017 itibarıyla yüzde 23 artarak 5.3 trilyon dolara ulaştı. ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 34.2 milyar dolarla servetini en fazla artıran kişi oldu ve 99.6 milyar dolar servete ulaştı. Bezos, 2013 yılından bu yana dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft’un kurucusu, 91.3 milyar dolara sahip Bill Gates’in unvanını elinden aldı.

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2017'de servetlerine servet kattılar

Dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016’da 4.4 trilyon dolar olan serveti 26 Aralık 2017 itibarıyla 5.3 trilyon dolara ulaştı.Dünyanın en zengin 500 kişisi, 2017’de servetlerine 1 trilyon dolar daha ekledi.Bloomberg milyarderler endeksinde yer alan bilgilere göre, dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016’da 4.4 trilyon dolar olan serveti 26 Aralık 2017 itibarıyla yüzde 23 artarak 5.3 trilyon dolara ulaştı. ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 34.2 milyar dolarla servetini en fazla artıran kişi oldu ve 99.6 milyar dolar servete ulaştı. Bezos, 2013 yılından bu yana dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft’un kurucusu, 91.3 milyar dolara sahip Bill Gates’in unvanını elinden aldı.

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2017'de servetlerine servet kattılar

Dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016’da 4.4 trilyon dolar olan serveti 26 Aralık 2017 itibarıyla 5.3 trilyon dolara ulaştı.Dünyanın en zengin 500 kişisi, 2017’de servetlerine 1 trilyon dolar daha ekledi.Bloomberg milyarderler endeksinde yer alan bilgilere göre, dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016’da 4.4 trilyon dolar olan serveti 26 Aralık 2017 itibarıyla yüzde 23 artarak 5.3 trilyon dolara ulaştı. ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 34.2 milyar dolarla servetini en fazla artıran kişi oldu ve 99.6 milyar dolar servete ulaştı. Bezos, 2013 yılından bu yana dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft’un kurucusu, 91.3 milyar dolara sahip Bill Gates’in unvanını elinden aldı.

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2017'de servetlerine servet kattılar

2017 teknoloji patronlarının yılı oldu. Listede yer alan 57 teknoloji milyarderi, 262 milyar dolarla servetlerini yüzde 35 artırdı. Endekste yer alan ve servetini artıran 440 milyarder, 2017’de 1.05 trilyon dolarlık artış sağlarken servetleri azalan 58 milyarder ise 46 milyar dolar kayıp yaşadı. Facebook’un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, 22.6 milyar dolarla servetini yüzde 45 artırdı.

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