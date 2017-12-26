2017'de en çok hangi filmler izlendi?

2017'de en çok hangi filmler izlendi?

2017 yılında en çok hangi filmlerin izlendiğini merak ediyor musunuz? Box Office Türkiye, yılın en çok izlenen filmlerini açıkladı. Listedeki ilk 10 filmden 6'sı yerli komedi, biri animasyon olurken, listeye 3 tane de yabancı yapım girmeyi başardı. Gelin hep birlikte 2017'nin en çok tercih edilen filmlerine bir göz atalım.

111
2017'de en çok hangi filmler izlendi?

10- KOLONYA CUMHURİYETİ: Yılın en çok izlenen filmleri listesinde 10. sırayı ise "Kolonya Cumhuriyeti" filmi aldı. Murat Kepez'in ilk uzun metraj sinema filmi olan komedi türündeki yapımı bir milyon 114 bin kişi izledi.

211
2017'de en çok hangi filmler izlendi?

9- MOANA: Walt Disney Animasyon Stüdyoları'nın hazırladığı animasyon macera filmi Moana, 1 milyon 337 bin kişi tarafından izlenerek listenin 9 sırasında yer aldı.

311
2017'de en çok hangi filmler izlendi?

8- KARAYİP KORSANLARI SALAZAR'IN İNTİKAMI: Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom'un başrolleri paylaştığı "Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı" filmi, listenin 8. sırasında yer aldı. Macera, komedi ve aksiyon sevenlerin ilgi gösterdiği filmi 1 milyon 529 bin kişi izledi.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat