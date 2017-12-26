2017'de en çok hangi filmler izlendi?

2017 yılında en çok hangi filmlerin izlendiğini merak ediyor musunuz? Box Office Türkiye, yılın en çok izlenen filmlerini açıkladı. Listedeki ilk 10 filmden 6'sı yerli komedi, biri animasyon olurken, listeye 3 tane de yabancı yapım girmeyi başardı. Gelin hep birlikte 2017'nin en çok tercih edilen filmlerine bir göz atalım.
10- KOLONYA CUMHURİYETİ: Yılın en çok izlenen filmleri listesinde 10. sırayı ise "Kolonya Cumhuriyeti" filmi aldı. Murat Kepez'in ilk uzun metraj sinema filmi olan komedi türündeki yapımı bir milyon 114 bin kişi izledi.
9- MOANA: Walt Disney Animasyon Stüdyoları'nın hazırladığı animasyon macera filmi Moana, 1 milyon 337 bin kişi tarafından izlenerek listenin 9 sırasında yer aldı.
8- KARAYİP KORSANLARI SALAZAR'IN İNTİKAMI: Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom'un başrolleri paylaştığı "Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı" filmi, listenin 8. sırasında yer aldı. Macera, komedi ve aksiyon sevenlerin ilgi gösterdiği filmi 1 milyon 529 bin kişi izledi.
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