2017'de en çok hangi filmler izlendi?

2017 yılında en çok hangi filmlerin izlendiğini merak ediyor musunuz? Box Office Türkiye, yılın en çok izlenen filmlerini açıkladı. Listedeki ilk 10 filmden 6'sı yerli komedi, biri animasyon olurken, listeye 3 tane de yabancı yapım girmeyi başardı. Gelin hep birlikte 2017'nin en çok tercih edilen filmlerine bir göz atalım.