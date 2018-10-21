20 yaşındaki genç kadının sır ölümü!

İstanbul Şişli Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmandan düşen genç bir kadın hayatını kaybetti.

Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan düştü.