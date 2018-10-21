20 yaşındaki genç kadının sır ölümü!

İSTANBUL Şişli'de Fas uyruklu bir genç kız, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Feci ölüm sonrası olay yerine gelen genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi.

20 yaşındaki genç kadının sır ölümü!

İstanbul Şişli Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmandan düşen genç bir kadın hayatını kaybetti.

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20 yaşındaki genç kadının sır ölümü!

Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan düştü.

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20 yaşındaki genç kadının sır ölümü!

Saat 13.00 sıralarında gerçekleşen olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Waguaf'ın öldüğünü belirledi.

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20 yaşındaki genç kadının sır ölümü!

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Waguaf'ın intihar etme olasılığı üzerinde de duruyor. Waguaf'ın cenazesi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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