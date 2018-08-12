2 tonluk kayanın altında can verdi

Kan donduran olay Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi.

2 tonluk kayanın altında can verdi

Kan donduran olay Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Yayla Gökben Mahallesi'nde bulunan özel sektöre ait bir mermer ocağında çalışan Muammer Bayat (34), mermer taşı keserken, yukarıdan yuvarlanan yaklaşık 2 tonluk bir kaya parçasının altında kaldı.

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2 tonluk kayanın altında can verdi

Gürültü ile diğer çalışanlar hemen Muammer Bayat’a yardıma koştu. Ancak kaya parçasının altında kalan 34 yaşındaki Muammer Bayat, feci şekilde can verdi. Olay üzerine mermer ocağına jandarma, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile sağlık görevlilerinden yardım istendi.

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2 tonluk kayanın altında can verdi

Olay yeri inceleme ve araştırma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bayat’ın cesedi itfaiye ekipleri ve iş arkadaşları tarafından kaya parçasının altından çıkartılıp, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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2 tonluk kayanın altında can verdi

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