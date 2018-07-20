2 bin yıllık şifa kaynağı turistlerin gözdesi oldu

Antik dönemde hastane olarak şifa dağıtan Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda...
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve mineral değerleri açısından Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olduğu belirtilen Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosuyla da öne çıkıyor.
Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları'na turistler, Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden günübirlik teknelerle geliyor. Kaplıcalara Köyceğiz ilçesinden de karayolu ile ulaşım sağlanıyor.
Antalya, Marmaris ve Fethiye'den otobüslerle gelen turistler Dalyan Kanalı'nda bindikleri teknelerle Köyceğiz Sultaniye Kaplıcalarına ulaşıyor. Köyceğiz'de sabahın erken saatlerinde hareket eden günübirlik tur tekneleri de ilçeden aldıkları turistleri bölgeye taşıyor.
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