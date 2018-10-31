2 araç ve 2 ev kundaklayan kişinin kimliği şoke etti!

Uşak’ta iki gün içinde iki araca ve iki apartmanın merdiven boşluklarına molotofkokteyli attığı ileri sürülen doktor B.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kundaklama girişiminde bulunduğu apartmanlardan birinde bir süre yaşadığı ve 3 yıl önce taşındığı öğrenilen B.Y., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.