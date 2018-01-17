1950 model traktörünü 50 bin avroya satıyor

Araştırmalarında şu ana kadar Türkiye'de bu motorun aynısını bulamadığını belirten Toprak, "Yarım asırdır çiftçilikle uğraşıyorum. Çocukluktan beri babamın traktörleri vardı. Bunlara merakım oradan geliyor, çiftçiliğe hastaydım ben. En iyi traktörü kullanma tutkum vardı. Bu emektar traktörün emsali yok, bulursanız ancak müzelerde vardır, vatandaşın elinde yoktur." dedi. Traktörüne 30 bin avro teklif edildiğini ancak kabul etmediğini ifade eden Toprak, “Bu traktöre genellikle Avrupalılar hasta. Hollanda’dan 30 bin avro teklif yapıldı, kabul etmedim. Almanya’dan 2 bin marka almıştım. Şimdi 50 bin avro istiyorum. 35 beygir, tek silindirli motora sahip. Traktörüm halen çalışıyor. Arada sırada binip geziyorum.” diye konuştu.