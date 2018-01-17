1950 model traktörünü 50 bin avroya satıyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 76 yaşındaki Ahmet Toprak, 68 yıllık traktörünü 50 bin avroya internetten satışa çıkardı. Pamukören Mahallesi'nde çiftçilik yapan Toprak, 1980 yılında hem işi gereği hem ilgisi nedeniyle Almanya'dan 2 bin mark karşılığı 1950 model Lanz Bulldog model traktör satın aldı. Traktörü bir süre iş için kullanan Toprak, yaşının da ilerlemesiyle sadece gezmek için binmeye başladı. "Emektar" dediği traktörünü bir müddet garajında tutan Toprak, kendisine ait 5 traktörü de internet üzerinden satmaya karar verdi.
Hollanda’dan 30 bin avro teklif yapıldı, kabul etmedim Antika değerindeki bu traktörü için 50 bin avro talep ettiğini bildiren Toprak, 4,5 ton ağırlığındaki traktörde anahtar, marş ve ısıtıcının olmadığını, bu nedenle motorun önce dışarıdan LPG tüpünün aleviyle ısıtıldığını ardından çarkın elle döndürülmesiyle çalıştırıldığını söyledi.
Araştırmalarında şu ana kadar Türkiye'de bu motorun aynısını bulamadığını belirten Toprak, "Yarım asırdır çiftçilikle uğraşıyorum. Çocukluktan beri babamın traktörleri vardı. Bunlara merakım oradan geliyor, çiftçiliğe hastaydım ben. En iyi traktörü kullanma tutkum vardı. Bu emektar traktörün emsali yok, bulursanız ancak müzelerde vardır, vatandaşın elinde yoktur." dedi. Traktörüne 30 bin avro teklif edildiğini ancak kabul etmediğini ifade eden Toprak, “Bu traktöre genellikle Avrupalılar hasta. Hollanda’dan 30 bin avro teklif yapıldı, kabul etmedim. Almanya’dan 2 bin marka almıştım. Şimdi 50 bin avro istiyorum. 35 beygir, tek silindirli motora sahip. Traktörüm halen çalışıyor. Arada sırada binip geziyorum.” diye konuştu.
Traktörlerin internetteki satışlarıyla ilgilenen Toprak'ın akrabası Muhammet Akçay da ilanı gören çok sayıda meraklının bilgi istediğini anlattı. Akçay, şöyle konuştu: "Aşırı talep oluştu. İnternetten soruyorlar, telefonla arıyorlar fakat istediğimiz fiyata henüz ulaşamadık. Bu traktörlerin hepsi birer efsane. Lanz Bulldog traktöründen Türkiye’de tek olduğunu biliyorum. Almanya’dan Hollanda’dan teklifler geldi ancak anlaşamadık ama almakta çok hevesliler, yeni bir teklifle geleceklerini düşünüyoruz."
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