19 yıl önce ipini çekememişti! Adnan Oktar'la ilgili bomba sözler

ADNAN Oktar ve grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan, "Yaşadığım mağduriyetler saymakla bitmez. Gittim ve şikayetçi oldum"dedi. "Operasyonların devamının geleceğine de inanıyorum" diyen Saçan, "Bu operasyon Adnan Oktar ve suç örgütünün sonu olacak" dedi.

19 yıl önce ipini çekememişti! Adnan Oktar'la ilgili bomba sözler

19 yıl önce yaptığı operasyonun ardından Adnan Oktar ve grubu tarafından hakkında 300'ün üzerinde suç duyurusunda bulunulan eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da 'mağdur' sıfatıyla Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı. "Bu operasyonun icra edilmiş olması benim gibi mağdurlar açısından son derece sevindiricidir" diyen Saçan, Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu 168 kişinin tutuklanması hakkında "Bu operasyonu yapan herkese mağdur olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Hak yerini buldu. 19 senedir sabrediyordum" ifadelerini kullandı.

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19 yıl önce ipini çekememişti! Adnan Oktar'la ilgili bomba sözler

"POLİSİN CİDDİ BİR BAŞARISIDIR": İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından çok sayıda kişi mağdur sıfatıyla Oktar ve grubu hakkında şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri de Adnan Oktar'a 19 yıl önce operasyon düzenleyen ve o operasyon sonrası hakkında suç duyuruları nedeniyle hala yargılanan dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan oldu.

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19 yıl önce ipini çekememişti! Adnan Oktar'la ilgili bomba sözler

YAŞADIĞI MAĞDURİYETLERİ ANLATTI: Bu hafta başında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne giderek Adnan Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden Adil Serdar Saçan, mağdur sıfatıyla da ifade verdiğini belirtti. Adnan Oktar ve grubu tarafından kendisine yaşatılan mağduriyetleri anlatan Saçan, "Ergenekon davasında ben tutukluyken benim aleyhimde; 1999 yılında yapılan operasyonu güya Ergenekon terör örgütü yaptırmış. Bu nedenle Adnan Hoca ve müritleri mağdur sıfatıyla şikayetçi oldular. O tarihlerde benim bile elimde olmayan sicilimle ilgili gizli yazıları nereden buldularsa onları dosyalara koydular. Müritlerden Emre Çalıkoğlu, Ergenekon soruşturmasında benim aleyhimde yalan tanıklıkta bulundu. 1999 yılındaki operasyonda bunlara kötü muamelede bulunduğumuz iddiasıyla yine yargılanıyoruz. Bu konuda da inanılmaZ sahtecilikte bulunup iftiralar attılar. Türkiye'de işi gücü şantaj yapmak olan bir örgüte şantaj yapmakla yargılanıyorum. 300'ün üzerinde hakkımda suç duyurusunda bulundular. Her duruşmaya 50, 60 kişi ve bodygard ile geldiler. Bu örgüt, FETÖ ile ortaklık yaparak bir sene avukatlık yapmamı engelledi. Saymakla bitmez yaşadığım mağduriyetler. Sonuçta gittim ve şikayetçi oldum ve bunun da arkasında sonuna kadar duracağım" diye konuştu

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19 yıl önce ipini çekememişti! Adnan Oktar'la ilgili bomba sözler

"POLİSE VE ADLİ MAKAMLARA BİLDİKLERİNİ ANLATMALARI LAZIM": Tutuklamaların ardından yeni operasyonların olabileceğine ilişkin düşüncesini dile getiren Saçan, "Kararlı bir mücadele olduğunu görüyorum. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bu operasyon Adnan Oktar ve suç örgütünün sonu olacak. Bir daha toparlanabileceklerini sanmıyorum. Örgüt mensuplarının ayağını denk alması lazım. Polise ve adli makamlara bildiklerini anlatmaları lazım. Bu işin artık geri dönüşü yok. Bundan sonra operasyonların devamının geleceğine de inanıyorum. Firarda olanların, hepsinin yakalanıp adalete teslim edileceğine inanıyorum" diye konuştu.

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