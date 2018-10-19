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19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller 45 yeni il listede

19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller 45 yeni il listede

19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller sorgusu haberimizde. Devlet tarafından evinde engelli, hasta ya da yaşlılara bakan vatandaşlara verilen evde bakım maaşları 19 Ekim'de hangi illerde yattı? 1179 lira evde bakım maaşları Bilecik, Denizli, Kocaeli, Samsun, Bolu olmak üzere toplam 45 ilde hesaplara yattı.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 10:10 - Güncelleme: 19-10-2018 09:10

19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangisi oldu, zamlı evde bakım maaşları hangi illerde yattı 19 Ekim sorgusu haberimizde. Evde bakım maaşları toplam 45 ilde hesaplara yattı. Tokat, Amasya, Aksaray, Bolu, Afyon, Aydın, Manisa, Hakkari, Muğla, Uşak, Çanakkale olmak üzere toplam 35 ilde hesaplara yattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, engelli ve ağır hastalara bakan vatandaşlara verilen evde bakım maaşları eki  ayı içinde yatmaya devam edecek. Tüm illerde evde bakım maaşlarının ekim ayının 20'sinde  yatması bekleniyor. 

19 ekim evde bakım maaşı yatan iller

MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

VEFAT HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİYOR: Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.

EVDE BAKIM ŞARTLARI NELERDİR: Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR: Ağır engelliler için alınan evde bakım maaşında ise kişi başı 2018 yılı gelir oranı 967.27 TL'dir. 2018 yılında 2022 sayılı yasada engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 179TL

Evde Bakım Parası Kimlere Verilir: Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

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