19 Ekim BİM aktüel ürünleri listesi güncel fiyat katalogu

BİM 19 Ekim aktüel ürünler katalog listesi günler öncesinden konuşulmaya başladı. Enflasyona inat binlerce şubesinde haftanın 7 günü indirim fırsatları sunan BİM 19 Ekin aktüel katalog ürün fırsatları incelemesi haberimizde.
Artan fiyatlara inat her gün birçok üründe indirim başlatan BİM marketlerde 19 Ekim aktüel katalog ürünleri yine çok konuşulacak cinsten. Haftanın favori ürünü ise Philips buharlı ütü olacak. 149 liradan satılacak bu ürün için 6 taksit imkanı da sunulacak.
19 Ekim BİM aktüel kataloğu yine yüz güldürecek. Müşteri memmuniyetini her şeyden önce tutan BİM marketler, bu hafta da yaptığı kampanya ile adından söz ettirecek. 19 Ekim Cuma günü başlayacak ve 25 Ekim Tarihe kadar devam edecek BİM Aktüel listesi indirimleri şu şekilde;
Philips buharlı ütü 149 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Modern orta sehpa Mermer desenli 75,00 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
İkili modern zigon sehpa mermer desenli 75 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile, Metal ayaklı lambader 75 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile
Tek kişilik nevresim takımı 64,90 TL, Çift kişilik Pamuklu battaniye 34,90 TL
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