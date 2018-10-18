19 Ekim BİM aktüel ürünleri listesi güncel fiyat katalogu

19 Ekim BİM aktüel kataloğu yine yüz güldürecek. Müşteri memmuniyetini her şeyden önce tutan BİM marketler, bu hafta da yaptığı kampanya ile adından söz ettirecek. 19 Ekim Cuma günü başlayacak ve 25 Ekim Tarihe kadar devam edecek BİM Aktüel listesi indirimleri şu şekilde;

Philips buharlı ütü 149 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile

Modern orta sehpa Mermer desenli 75,00 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile

