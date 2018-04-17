+18'lik film yıldızı Johnny Sins Türk lezettlerini böyle denedi

Cinsel içerikli filmlerin ABD'li yıldızı Johnny Sins, son zamanlarda sosyal medyadan paylaştığı videolarla tüm dünyada yakından takip edilen fenomenler arasına girmeyi başardı.

Türkiye'den de oldukça hayranı bulunan Sins'e bir Türk hayranı denemesi için Türk atıştırmalıklarından gönderdi. Çikolatalı büskivi ve keklerden oluşan atıştırmalıkları afiyetle yiyeyen +18'lik film yıldızı, Türk atıştırmalıklarını yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Sins'in videosu Türkiye başta olmak üzere dünyadaki birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından hayranlıkla izlendi.

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