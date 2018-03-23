18'ine basar basmaz bekaretini canlı yayında satışa çıkardı sadece eğitim için ama...

EĞİTİMİNE ÖNEM VERMEK İSTEMİŞ; Nicole, "Benden daha yaşlı bir erkekle bir ilişki içindeydim, ancak bekaretimi, sevdiğim adamla ve gelecekte evlenmek istediğim adamla kaybedeceğim kararına vardım. Bana hayatının boyunca benimle kalmak istediğini, beni sevdiğini ve benimle bir ailesi olmasını istediğini söyledi, ancak sadece 16 yaşındaydım ve korktum, bu yüzden onunla ayrılmaya karar verdim" dedi.