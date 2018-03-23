18'ine basar basmaz bekaretini canlı yayında satışa çıkardı sadece eğitim için ama...

18 yaşındaki İtalyan model Nicole, ailesine bir ev satın almak ve iyi bir eğitim alabilmek için bekaretini satılığa çıkardığını açıkladı. 16 yaşında aldığı kararı hayata geçirerek 18 yaşına basar basmaz bekaretini satışa çıkardı.
TEKLİFLER 1 MİLYON EURODAN BAŞLADI; Genç model tekliflerin 1 milyon eurodan (4.6 milyon Türk Lirası) başladığını söyledi. Bekaretini en yüksek teklifi veren kişiye sunacağını söyleyen Nicole, modelliğin yanı sıra hala bir öğrenci. 16 yaşındayken bekaretin ne kadar değerli olduğunu fark ettiğini söyleyen genç kız, tekliflerin artmasını umut ediyor.
EĞİTİMİNE ÖNEM VERMEK İSTEMİŞ; Nicole, "Benden daha yaşlı bir erkekle bir ilişki içindeydim, ancak bekaretimi, sevdiğim adamla ve gelecekte evlenmek istediğim adamla kaybedeceğim kararına vardım. Bana hayatının boyunca benimle kalmak istediğini, beni sevdiğini ve benimle bir ailesi olmasını istediğini söyledi, ancak sadece 16 yaşındaydım ve korktum, bu yüzden onunla ayrılmaya karar verdim" dedi.
Bunun üzerine kafası karışan Nicole, eğitimine önem vermesi gerektiğini düşünümüş ve Cambridge'de işletme okumak için İngiltere'ye taşınmaya karar vermiş.
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