1890 yılında sokakta gizli kamera ile gezdi

1890 yılında sokakta gizli kamera ile gezdi

Carl Størmer 1872-1957 yaşadı o zamanlar çok alışılmadık bir hobi olan fotoğrafa merak salmıştı. 1890'larda Norveç Oslo'yu casus kamera ile sokak sokak gezdi. İnsanların günlük hallerini sokakları parkları en doğal halleri ile çekti. O zamanın moda kıyafetleri insan davranışları ve günlük yaşamın detaylarını 500 kare ile belgeledi.
Carl, 1893'te Royal Frederick Üniversitesi'nde şimdiki adı ile Oslo Üniversitesi'nde matematik eğitimi alırken CP Stirn Concealed casus Kamerasını aldı. Hallrard Journal'a, 1942'de verdiği demeçte "Yeleğin altında mercek takılı objektif ve yuvarlak bir kutu vardı" dedi. Giydiği kıyafeti makineye göre tasarlayan Størmer o zamanlar footoğraf çekilirken insanların özel pozlar verdiğini asla doğal hallerini yakalayamadığı için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Carl Johan hayatını kaybettikten sonra resimler daha da değer kazandı.

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1890 yılında sokakta gizli kamera ile gezdi

Carl Størmer 1872-1957 yaşadı o zamanlar çok alışılmadık bir hobi olan fotoğrafa merak salmıştı. 1890'larda Norveç Oslo'yu casus kamera ile sokak sokak gezdi. İnsanların günlük hallerini sokakları parkları en doğal halleri ile çekti. O zamanın moda kıyafetleri insan davranışları ve günlük yaşamın detaylarını 500 kare ile belgeledi.
Carl, 1893'te Royal Frederick Üniversitesi'nde şimdiki adı ile Oslo Üniversitesi'nde matematik eğitimi alırken CP Stirn Concealed casus Kamerasını aldı. Hallrard Journal'a, 1942'de verdiği demeçte "Yeleğin altında mercek takılı objektif ve yuvarlak bir kutu vardı" dedi. Giydiği kıyafeti makineye göre tasarlayan Størmer o zamanlar footoğraf çekilirken insanların özel pozlar verdiğini asla doğal hallerini yakalayamadığı için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Carl Johan hayatını kaybettikten sonra resimler daha da değer kazandı.

226
1890 yılında sokakta gizli kamera ile gezdi

Carl Størmer 1872-1957 yaşadı o zamanlar çok alışılmadık bir hobi olan fotoğrafa merak salmıştı. 1890'larda Norveç Oslo'yu casus kamera ile sokak sokak gezdi. İnsanların günlük hallerini sokakları parkları en doğal halleri ile çekti. O zamanın moda kıyafetleri insan davranışları ve günlük yaşamın detaylarını 500 kare ile belgeledi.
Carl, 1893'te Royal Frederick Üniversitesi'nde şimdiki adı ile Oslo Üniversitesi'nde matematik eğitimi alırken CP Stirn Concealed casus Kamerasını aldı. Hallrard Journal'a, 1942'de verdiği demeçte "Yeleğin altında mercek takılı objektif ve yuvarlak bir kutu vardı" dedi. Giydiği kıyafeti makineye göre tasarlayan Størmer o zamanlar footoğraf çekilirken insanların özel pozlar verdiğini asla doğal hallerini yakalayamadığı için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Carl Johan hayatını kaybettikten sonra resimler daha da değer kazandı.

326
1890 yılında sokakta gizli kamera ile gezdi

Carl Størmer 1872-1957 yaşadı o zamanlar çok alışılmadık bir hobi olan fotoğrafa merak salmıştı. 1890'larda Norveç Oslo'yu casus kamera ile sokak sokak gezdi. İnsanların günlük hallerini sokakları parkları en doğal halleri ile çekti. O zamanın moda kıyafetleri insan davranışları ve günlük yaşamın detaylarını 500 kare ile belgeledi.
Carl, 1893'te Royal Frederick Üniversitesi'nde şimdiki adı ile Oslo Üniversitesi'nde matematik eğitimi alırken CP Stirn Concealed casus Kamerasını aldı. Hallrard Journal'a, 1942'de verdiği demeçte "Yeleğin altında mercek takılı objektif ve yuvarlak bir kutu vardı" dedi. Giydiği kıyafeti makineye göre tasarlayan Størmer o zamanlar footoğraf çekilirken insanların özel pozlar verdiğini asla doğal hallerini yakalayamadığı için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Carl Johan hayatını kaybettikten sonra resimler daha da değer kazandı.

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