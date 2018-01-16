18 Ocak hava durumuna dikkat! İstanbul için endişe veren bilgi

18 Ocak hava durumuna dikkat! İstanbul için endişe veren bilgi

İSTANBUL'a neden kar yağmıyor? Pazartesi günü için meteoroloji tarih vermiş İBB kar için kent genelinde önlem bile almıştı. Ancak beklenen kar gelmedi. Sebebini TMMOB'dan Meteoroloji Mühendisleri Odası başkanı açıkladı. İstanbul'a kar yağmamasının sebebi aslında endişe verici. Zira bu geçici bir durum değil. Peki İstanbul'a bu sene kar yağacak mı? İşte meteoroloji odasının açıklaması ve son hava durumu tahmini;

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18 Ocak hava durumuna dikkat! İstanbul için endişe veren bilgi

SON HAVA DURUMU TAHMİNİ : Önce Meteoroloji dairesinin son hava durumu tahminini verelim. Bugün Ankara başta olmak üzere iç anadoluda sulu kar yağışı var. Asıl kar yağışı ise 18 Ocak perşembe günü geliyor. 31 ilde etkili olacak kar yağışı cuma günü de devam edecek. Meteorolojinin perşembe günü için kar uyarısı verdiği iller şunlar : Ankara, Eskişenir, Kütahya, Afyon, Uşak, Konya, Askaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Çorum, Çankarı, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük, Bolu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Bayburt ve Hakkari.

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18 Ocak hava durumuna dikkat! İstanbul için endişe veren bilgi

İSTANBUL'A NEDEN KAR YAĞMIYOR? : İstanbul bu sene hiç kar görmedi. Meteoroloji tarih verse de kar bir şekilde kenti ıskalayıp geçti. Bunun sebebini Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse açıkladı. İstanbul'a kar yağmıyor çünkü 'ısı adası' oluştu. Peki nedir bu ısı adası? Meteorolog Köse'nin verdiği bilgiye göre ısı adası küresel iklim değişikliğinin bir sonucu. Dünyadaki küresel ısınma sebebiyle İstanbul'da ısı adası gibi davranmaya başladı.

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18 Ocak hava durumuna dikkat! İstanbul için endişe veren bilgi

ISI ADASI NASIL OLUŞUYOR? : Meteoroloji uzmanı Köse şu bilgileri veriyor: "Yakın yerlerde, Kırklareli'nde, kar yağışı oldu ama İstanbul gibi büyük metropollerde şehir ısı adası sebebiyle kar yağışı zorlaşıyor. Çünkü binaları, evleri ısıtıyoruz. Araçlardan çıkan emisyonlar şehri ısıtıyor. Şehre göre 200 metre daha yüksekte olan Istrancalara Çatalca'ya kar düşüyor. Kentin 1,5 kilometre yukarısına kadar kar şeklinde başlıyor ama şehrin üzerine geldiği zaman alt seviye sıcak olduğu için bu da yağmura dönmesine neden oluyor.

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