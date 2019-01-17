18 milyon yarını büyük bir heyecanla bekliyor tatil başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, heyecanla yarını bekliyor. Yarın 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Öğrenciler tatile girerken 1 milyon öğretmeden dinlenme fırsatı bulacak.

18 milyon yarını büyük bir heyecanla bekliyor tatil başlıyor

Tüm öğrencilerde tatil heyecanı başladı. Yarın 18 milyon öğrenci için büyük gün. Okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci, yarın karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girecek. Yarıyıl tatiliyle birlikte 920 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen de dinlenme fırsatı bulacak.

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18 milyon yarını büyük bir heyecanla bekliyor tatil başlıyor

Ne Zaman Sona Erecek...2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 4 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatilinin ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav maratonu da başlayacak.

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18 milyon yarını büyük bir heyecanla bekliyor tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

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18 milyon yarını büyük bir heyecanla bekliyor tatil başlıyor

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak.

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