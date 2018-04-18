17 Nisan 2018 reyting sonuçları Mehmed Bir Cihan Fatihi onun bile gerisinde Kadın ne yaptı

Televizyon reytingleri için en tehlikeli akşam salı akşamı, adeta bir ölüm grubu. Star TV ekranlarında yeni fenomen Ufak Tefek Cinayetler'de Merve artık Oya Serhan aşkının farkında. ATV klasiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır intikam peşinde, Mehmed Bir Cihan Fatihi hem şok yaşadı hem de reyting sonuçlarıyla şok yaşattı. Fox TV'nin Kadın dizisi senaryo ivmesinde gaza bastı. 17 Nisan 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 17 Nisan 2018 Salı reyting sonuçları...
FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer alarak, üç kulvarda da başı çekmiş oldu. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı?
AB SONUÇLARI; 17 Nisan Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 27.69 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirvede yer aldı. İkinci sırada 17.84 share ile ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 16.18 share ile Kadın (ÖZET) yer aldı.
ABC SONUÇLARI; AB grubunda da zirvenin sahibi 25.53 share ile yine Kadın dizisi oldu. İkinci sırada 19.27 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yer alırken, üçüncü sırada ise 15.16 share ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı. ABC grubunda da Kadın dizisi 25.66 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise Ufak Tefek Cinayetler yer aldı.
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