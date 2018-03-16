17 Mart hava durumu şahane! Pazara 12 ilde şiddetli yağış...

Bu haftasonu harika bir bahar havası var. Meteorolojinin yayınladığı hava durumu raporuna göre cumartesi günü her yan günlük güneşlik olacak ve bahar kendini hissettirecek. Pazar günü Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli bahar yağmurları görülecek. Ancak hemen belirtelim yağmur olsa da sıcaklık cumartesi gününden bile yüksek olacak. Meteorolojinin son tahminlerine göre ısı 20 derecenin üzerine çıkacak.