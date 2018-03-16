17 Mart hava durumu şahane! Pazara 12 ilde şiddetli yağış...

Bu haftasonu harika bir bahar havası var. Meteorolojinin yayınladığı hava durumu raporuna göre cumartesi günü her yan günlük güneşlik olacak ve bahar kendini hissettirecek. Pazar günü Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli bahar yağmurları görülecek. Ancak hemen belirtelim yağmur olsa da sıcaklık cumartesi gününden bile yüksek olacak. Meteorolojinin son tahminlerine göre ısı 20 derecenin üzerine çıkacak.
17 Mart Cumartesi günü hava durumu: İstanbul'dan Ankara'ya, Edirne'den Diyarbakır'a, Samsun'dan Adana'ya kadar yurdun her yerinde güneşli bir hava hakim olacak. Baharın resmen start alacağı cumartesi günü ailenizi toplayıp pikniğe gidebilirsiniz.
18 Mart Pazar hava durumu : Pazar günü iç anadolu ve doğu illerinde hava şahane olacak. Marmara ve Ege bölgesinde ise 12 ilde çok kuvvetli bahar yağmurları başlayacak. İstanbul, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Muğla ve Aydın yağmur beklenen iller listesirde. Şunu da belirtelim ki gökgürültülü şiddetli yağışa rağmen hava sıcaklığı cumartesiden bile yüksek olacak. İşte illerimizin 5 günlük yeni hava durumu tahmini;
İSTANBUL HAVA DURUMU : İstanbul için meteorolojiden gelen 5 günlük hava durumu tahmininde cumartesi güneş, pazar günü gök gürültülü sağanak yağış var. Hava sıcaklığı cumartesi günü 19 derece, pazar günü ise 21 derece olacak.
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