17 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor 2018 Yeni Gelin şampiyon belli oldu

17 Mart 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 17 Mart 2018 Cumartesi günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor 2018 çok konuşuldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi geceye imza attı. İşte 17 Mart 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları

17 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor 2018 Yeni Gelin şampiyon belli oldu

Cumartesi akşamları ekranlarda kıyasıya rekabet devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 en önemli oyunların oynandığı iki akşamı cumartesi ve pazar. Öte yandan Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin, her geçen hafta kan kaybetmeye devam ediyor. Star TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Fazilet Hanım ve Kızları bu hafa yükselişte. Fox TV ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Adı:Zehra ise pastadan pay kapmaya çalışıyor. Kanal D'de yayınlanan Gülizar ise hayat mücadelesi veriyor. Öte yandan Süper Lig'de oynana Fenerbahçe - Galatasaray derbisi gecenin en çok konuşulanlarından. Peki böylesi karmaşık bir akşamda reyting sonuçları ne oldu? 17 Mart 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelen dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 17 Mart 2018 Cumartesi reyting sonuçları...

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17 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor 2018 Yeni Gelin şampiyon belli oldu

Survivor 2018, Total, AB ve ABC'nin zirvesinde yer aldı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!

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17 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor 2018 Yeni Gelin şampiyon belli oldu

17 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 19.04 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 13.49 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin yer alırken, üçüncü sırada ise 10.91 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.

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17 Mart 2018 reyting sonuçları Survivor 2018 Yeni Gelin şampiyon belli oldu

AB grubunda da Survivor 20.63 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 11.42 share ile Fazilet Hanım ve Kızları yer alırken, üçüncü sırada ise 9.5 share TRT1'de ekrana gelen Kalk Gidelim yer aldı.

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