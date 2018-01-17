16 Ocak reyting sonuçları Ufak Tefek Cinayetler'e büyük şok

16 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçları ne oldu? Salı günleri reyting mücadelesinde büyük çekişme yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Ufak Tefek Cinayetler ve Kızlarım İçin reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Fakat dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Herkes EDHO'nun ekrana gelmemesiyle birlikte reyting sıralamasında neler değiştiği sorusunun yanıtını merak ediyor. 16 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Kadın oldu. AB sıralamasına baktığımız zaman ise gecenin birincisi Ufak Tefek Cinayetler oldu. 16 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçları internethaber'de. Twitter

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16 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçları ne oldu? Salı günleri reyting mücadelesinde büyük çekişme yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Ufak Tefek Cinayetler ve Kızlarım İçin reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Fakat dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Herkes EDHO'nun ekrana gelmemesiyle birlikte reyting sıralamasında neler değiştiği sorusunun yanıtını merak ediyor. 16 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Kadın oldu. AB sıralamasına baktığımız zaman ise gecenin birincisi Ufak Tefek Cinayetler oldu. 16 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçları internethaber'de. Twitter

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16 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçları ne oldu? Salı günleri reyting mücadelesinde büyük çekişme yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Ufak Tefek Cinayetler ve Kızlarım İçin reytinglerde kıyasıya rekabet ediyor. Fakat dün akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Herkes EDHO'nun ekrana gelmemesiyle birlikte reyting sıralamasında neler değiştiği sorusunun yanıtını merak ediyor. 16 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçlarına baktığımız zaman TOTAL sıralamada gecenin birincisi Kadın oldu. AB sıralamasına baktığımız zaman ise gecenin birincisi Ufak Tefek Cinayetler oldu. 16 Ocak 2018 salı günü reyting sonuçları internethaber'de. Twitter

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