16 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Yasak Elma Söz ve Çukur ne yaptı

Pazartesi günlerine gelen dişli rakip ilerleyen haftalarda ortalığı kızıştıracak gibi. Show TV'de efsaneleşen Çukur dizisi ile Star TV'nin fenomeni Söz karşı karşıya. Gecenin bir diğer favorisi ise fenomen yarışma programı Survivor. Survivor 16 Nisan 2018 kim elendi? FOX TV'nin yeni dizisi Yasak Elma çıkışını sürdürüyor. ATV'nin dizisi 8.Gün ise hakkında atılan iddiaları destekler nitelikte sonuçlarla karşımızda. Kanal D'nin Siyah Beyaz Aşk dizisi ise yerinde saymaya devam ediyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 16 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 16 Nisan 2018 Pazartesi reyting sonuçları...