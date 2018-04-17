16 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Yasak Elma Söz ve Çukur ne yaptı

Pazartesi günlerine gelen dişli rakip ilerleyen haftalarda ortalığı kızıştıracak gibi. Show TV'de efsaneleşen Çukur dizisi ile Star TV'nin fenomeni Söz karşı karşıya. Gecenin bir diğer favorisi ise fenomen yarışma programı Survivor. Survivor 16 Nisan 2018 kim elendi? FOX TV'nin yeni dizisi Yasak Elma çıkışını sürdürüyor. ATV'nin dizisi 8.Gün ise hakkında atılan iddiaları destekler nitelikte sonuçlarla karşımızda. Kanal D'nin Siyah Beyaz Aşk dizisi ise yerinde saymaya devam ediyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 16 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 16 Nisan 2018 Pazartesi reyting sonuçları...
Star TV'nin sevilen dizisi Söz Total'de Show TV'nin fenomen dizisi Çukur ise AB ve ABC reyting sonuçlarında zirvede yer aldı. Peki listenin geri kalanında durum ne? Kim kaçıncı sırada yer aldı? Survivor pazartesi akşımını kurtarabildi mi? Yeni diziler Yasak Elma ve 8.gün ne yaptı?
16 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de Star TV'nin sevilen dizisi Söz 20.68 share ile zirvede yer aldı. İkinci sırada 18.83 share ile Çukur, üçüncü sırada ise 15.85 share ile Survivor yer aldı.
AB grubunda Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 26.09 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 16 share ile Söz yer alırken, üçüncü sırada ise 16.5 share ile Survivor yer aldı. ABC grubunda ise Çukur 23.26 share ile zirvede yer alırken, Söz ikinci, Survivor ise üçüncü sırada yer aldı.
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