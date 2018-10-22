16 markanın sofra tuzunda mikroplastik çıktı

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü’nden Dr. Sedat Gündoğdu tarafından yapılan araştırmayla, Türkiye’de satılan 16 farklı markanın sofra tuzu örnekleri incelendi. Örneklerin tamamında mikroplastik (5 mm’den küçük plastik parçacığı) bulundu.
Türkiye’de satılan sofra tuzundaki mikroplastik kirliliğinin boyutu ilk kez Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü’nden Dr. Sedat Gündoğdu tarafından ortaya kondu.
Araştırma ile en fazla miktarda mikroplastiğe deniz tuzunda rastlandığının görülmesi, denizlerimizdeki plastik kirliliğine ışık tuttu. Yeşil Gazete’den Ayşe Bereket, raporu ve sonuçlarını haberleştirdi. Bereket’in Türkiye’de sofra tuzundaki mikroplastik oranları endişe verici ve olası toksikolojik etkilerinin araştırılmasının gerektiğini ortaya koyan haberi şöyle:
Raporda, Türkiye’nin başlıca tuz üretim merkezlerinde üretilen ve Şubat ve Mart 2017 tarihleri arasında piyasadan satın alınıp, incelenen 16 sofra tuzunun marka bilgisine yer verilmese, örneklerin çeşitleri ve üretim yerleri hakkındaki bilgiler şöyle:
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