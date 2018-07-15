15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanı vatandaşlar doldurdu

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek program için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki bölümünde oluşturulan alanı doldurdu.

Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" , "Her Türk asker doğar", "Meclis’te PKK istemiyoruz", "İşte ordu işte komutan" şeklinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

Bazı vatandaşların ay-yıldızlı ve "15 Temmuz’da nöbetteyiz" yazılı tişört giydiği, bazı şehit yakınlarının da şehit fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle alana geldiği gözlendi. Bazı gençler de asker kıyafetleriyle alana geldi.

Alanda vatandaşlar çeşitli yazıların bulunduğu dövizler, pankartlar, şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve ay-yıldızın bulunduğu, üzerinde "Başkan" yazan bayraklar da dikkati çekti. Alanda dört büyük kulübün formalarını giymiş taraftarlar da hazır bulundu.

15 Temmuz‘da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yönelik bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Turgut Solak’ın adının verildiği zırhlı araç platforma yakın yere konuşlandırılırken, bazı vatandaşlar zırhlı aracın önünde fotoğraf çektirdi.

Baygınlık geçiren bir vatandaşa da sağlık ekipleri müdahale etti. Bu arada alana gelişler her iki yakadan devam ediyor.

Alanda bazı medya temsilcilerine tepki gösterilmesi üzerine kürsüden tüm basın mensuplarına saygı gösterilmesi gerektiği yönünde uyarı anonsu yapıldı.

Bu arada, köprüye yakın bazı evlerin çatılarında keskin nişancılar görev yapıyor.

  • Güncel 15 Temmuz 2018 20:13
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanı vatandaşlar doldurdu videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro