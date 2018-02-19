15 Temmuz gazisi: 'Ayaksız yaşanır, vatansız yaşanmaz!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağının kesileceğini açıkladığı 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, yaşadıklarını ve duygularını anlattı.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi beşikteki bebeğini öperek, vatan savunması için hainlerin kapattığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne giden Sabri Gündüz, hainlerin silahından çıkan kurşunla bacağından yaralanarak gazi olmuştu.

Geçtiğimiz akşam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündüz’ü evinde ziyaret ederek bacağı hakkında bilgi almıştı. Bugün de AK Parti Ankara 6’ıncı İl Kongresinde konuşan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen Gazi Gündüz’ün bacağının kesileceğini açıkladı.

Gazi Gündüz, Erdoğan’ın ziyareti ve bacağının son durumu ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu.