15 Mart 2018 reyting sonuçları Bizim Hikaye yatak sahnesi Survivor'ı ezdi geçti

Perşembe akşamları reyting sonuçlarının en belli olmadığı akşam. Gelenek yine bozulmadı... Perşembe akşamları Kanal D Vatanım Sensin'i, Fox TV Bizim Hikaye'yi, TV 8 Survivor 2018'i, TRT 1 Mehmetçik Kut'ül Amare'yi, ATV Kanatsız Kuşlar'ı yayınlıyor ve hiçbiri de perşembe akşamları olan reyting yarışından düşmüyor. Tahminler bir türlü tutmuyor yine tutmadı. 15 Mart 2018 Perşembe akşamı reytinglerde yine çarpı pazar karıştı. 15 Mart 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 15 Mart 2018 Perşembe, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 15 Mart 2018 Perşembe akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 15 Mart 2018 Perşembe reyting sonuçları...
15 Mart 2018 Perşembe Total'in zirvesinde Bizim Hikaye var. AB'nin zirvesinde Vatanım Sensin, Survivor 2018 ise ABC reyting sonuçlarının zirvesinde .Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!
15 Mart Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 17.77 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye zirvede yer aldı. İkinci sırada 17.83 share ile Survivor yer alırken, üçüncü sırada ise 15.56 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.
Total'de ilk 3'e giremeyen Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin AB grubunda 19.31 share ile birinci oldu. İkinci sırada 19.24 share ile Survivor yer alırken, üçüncü sırada ise 13.94 share ile Mehmetçik Kûtulamâre yer aldı.
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