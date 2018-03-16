15 Mart 2018 reyting sonuçları Bizim Hikaye yatak sahnesi Survivor'ı ezdi geçti

Perşembe akşamları reyting sonuçlarının en belli olmadığı akşam. Gelenek yine bozulmadı... Perşembe akşamları Kanal D Vatanım Sensin'i, Fox TV Bizim Hikaye'yi, TV 8 Survivor 2018'i, TRT 1 Mehmetçik Kut'ül Amare'yi, ATV Kanatsız Kuşlar'ı yayınlıyor ve hiçbiri de perşembe akşamları olan reyting yarışından düşmüyor. Tahminler bir türlü tutmuyor yine tutmadı. 15 Mart 2018 Perşembe akşamı reytinglerde yine çarpı pazar karıştı. 15 Mart 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 15 Mart 2018 Perşembe, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 15 Mart 2018 Perşembe akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 15 Mart 2018 Perşembe reyting sonuçları...