15 Mart 2018 reyting sonuçları Bizim Hikaye yatak sahnesi Survivor'ı ezdi geçti

15 Mart 2018 Perşembe günü reyting sonuçları ne oldu? 15 Mart 2018 Perşembe reytinglerinde kim galip geldi? Bizim Hikaye'nin yatak sahnesi, Survivor 2018'de Nagihan Sema kavgasını ezdi geçti. İşte 15 Mart 2018 Perşembe reyting sonuçları...

15 Mart 2018 reyting sonuçları Bizim Hikaye yatak sahnesi Survivor'ı ezdi geçti

Perşembe akşamları reyting sonuçlarının en belli olmadığı akşam. Gelenek yine bozulmadı... Perşembe akşamları Kanal D Vatanım Sensin'i, Fox TV Bizim Hikaye'yi, TV 8 Survivor 2018'i, TRT 1 Mehmetçik Kut'ül Amare'yi, ATV Kanatsız Kuşlar'ı yayınlıyor ve hiçbiri de perşembe akşamları olan reyting yarışından düşmüyor. Tahminler bir türlü tutmuyor yine tutmadı. 15 Mart 2018 Perşembe akşamı reytinglerde yine çarpı pazar karıştı. 15 Mart 2018 Perşembe akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 15 Mart 2018 Perşembe, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 15 Mart 2018 Perşembe akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 15 Mart 2018 Perşembe reyting sonuçları...

111
15 Mart 2018 reyting sonuçları Bizim Hikaye yatak sahnesi Survivor'ı ezdi geçti

15 Mart 2018 Perşembe Total'in zirvesinde Bizim Hikaye var. AB'nin zirvesinde Vatanım Sensin, Survivor 2018 ise ABC reyting sonuçlarının zirvesinde .Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!

211
15 Mart 2018 reyting sonuçları Bizim Hikaye yatak sahnesi Survivor'ı ezdi geçti

15 Mart Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 17.77 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye zirvede yer aldı. İkinci sırada 17.83 share ile Survivor yer alırken, üçüncü sırada ise 15.56 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.

311
15 Mart 2018 reyting sonuçları Bizim Hikaye yatak sahnesi Survivor'ı ezdi geçti

Total'de ilk 3'e giremeyen Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin AB grubunda 19.31 share ile birinci oldu. İkinci sırada 19.24 share ile Survivor yer alırken, üçüncü sırada ise 13.94 share ile Mehmetçik Kûtulamâre yer aldı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro