15 bin lira bedelli askerlik kredisi çeken ne kadar öder? Bedelli kredileri

15 bin lira bedelli askerlik kredisi için en düşük faizli kredi Vakıfbank, Halkbankası, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nda. 15 bin lira kredinin aylık taksitle ödemesi 48 ay için 480 lira civarında.

15 bin lira bedelli askerlik kredisi çeken ne kadar öder? Bedelli kredileri

1993 doğumluları da kapsayan bedelli askerlik kesinleşti. Yaş sınırı 27'den 25'e indirilirken bedelli ücreti de 15 bin lira olarak belirlendi. Peki 15 bin lira bedelli askerlik ücretini ödemek için kredi çekilmesi halinde bunun geri ödemeleri ne kadar olur? En hesaplı krediler şu an için Ziraat Bankası ve Vakıfbank, Halkbankası gibi devlet bankalarında görülüyor. İş Bankası kredile faizleri de uygun. Garanti, İNG ve Yapı Kred'de oranlar biraz daha yüksek. İşte bedelli için kredi çekildiğinde yapılacak ödemeler. İşte bankaların 12 taksitten 48 taksite kadar bedelli kredileri:

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15 bin lira bedelli askerlik kredisi çeken ne kadar öder? Bedelli kredileri

Ziraat bankası 48 taksitli bedelli askerlik kredisi : Bedelli askerlik düşünenler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. 15 bin lira 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken bir kişi aylık 489,43 ödeme yapacak.

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15 bin lira bedelli askerlik kredisi çeken ne kadar öder? Bedelli kredileri

Ziraat Bankası'ndan 24 taksitle 15 bin lira bedelli kredisi çeken kişi aylık 793,43 TL geri ödeme yapacak.

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15 bin lira bedelli askerlik kredisi çeken ne kadar öder? Bedelli kredileri

Ziraat bankası 12 taksitle bedelli kredisi : Ziraat Bankası'ndan 12 taksitle 15 bin lira bedelli kredisi çeken kişi aylık 1.418,74 lira ödeyecek.

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