15 bin lira bedelli askerlik kredisi çeken ne kadar öder? Bedelli kredileri

1993 doğumluları da kapsayan bedelli askerlik kesinleşti. Yaş sınırı 27'den 25'e indirilirken bedelli ücreti de 15 bin lira olarak belirlendi. Peki 15 bin lira bedelli askerlik ücretini ödemek için kredi çekilmesi halinde bunun geri ödemeleri ne kadar olur? En hesaplı krediler şu an için Ziraat Bankası ve Vakıfbank, Halkbankası gibi devlet bankalarında görülüyor. İş Bankası kredile faizleri de uygun. Garanti, İNG ve Yapı Kred'de oranlar biraz daha yüksek. İşte bedelli için kredi çekildiğinde yapılacak ödemeler. İşte bankaların 12 taksitten 48 taksite kadar bedelli kredileri: