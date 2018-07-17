14 yaşındaki kızın Adnan Oktar'la ilgili ifadesi kan dondurdu

Örgüt üyelerini kullanarak yaşı küçük kızlara tuzaklar kuran Adnan Oktar sorgu sırasını bekliyor. Operasyon derinleştikçe korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı. 14 yaşındaki P.T., Adnan Oktar’a götürülmesi ve örgütten başından geçen kabus dolu günleri anlattı.

Örgüt üyelerini kullanarak yaşı küçük kızlara tuzaklar kuran Adnan Oktar sorgu sırasını bekliyor. Operasyon derinleştikçe korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Adnan Oktar’dan şikayetçi olan 14 yaşındaki P.T.’nin ifadeleri, küçük kızların nasıl tuzağa düşürüldüğünü gözler önüne seriyor. Örgüt üyelerinin tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki P.T., Adnan Oktar’a götürülmesi ve örgütten başından geçenleri şu korkunç ifadelerle anlatıyor. Twitter

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''2 ARKADAŞINI ÇAĞIRDI ZORLA İLİŞKİYE GİRDİLER'': Sabah'ta yer alan habere göre; Başından geçen korkunç olayı anlatan 14 yaşındaki P.T., "14 yaşındayken beni örgüte kazandıran Ender Daban isimli üye, daha sonra cinsel yönden kabiliyetli olmadığımı söyleyerek evde otururken bir anda salona 2 arkadaşını çağırıp beni öpmeye okşamaya başladılar, karşı koysam da etkisiz kaldım. O sırada Kartal Göktan isimli şahıs beni cep telefonu ile kaydediyordu, çok korktum. Ender Daban yanımızdan ayrıldı, tekrar geldi ve benimle …. yoldan ilişki kurdu. Bu sırada ismini hatırlamadığım kişi ……… çalıştı, bunu yaptıktan sonra burnumu tıkadı, ….. çok korktum, boğulma hissiyle kendimi yanlarından uzaklaştırdım.'' şeklinde konuştu. Twitter

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''ADNAN OKTAR'IN EVİNE GÖTÜRDÜ'': Kendini banyoya kilitlediğini anlatan genç kız, ''Ender bana sakin olmamı bunların çok normal olduğunu söyleyerek içeri girdi, bütün vücudumu sıcak su ile yıkadı. Sonra bana seni bir büyüğümle tanıştıracağım dedi. Bende annesi babası sandım. Beni Adnan Oktar'ın Kandilli'deki stüdyo olarak tabir edilen yayın evine götürdü.'' dedi. Twitter

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