14 yaşındaki kızın Adnan Oktar'la ilgili ifadesi kan dondurdu

Örgüt üyelerini kullanarak yaşı küçük kızlara tuzaklar kuran Adnan Oktar sorgu sırasını bekliyor. Operasyon derinleştikçe korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Adnan Oktar’dan şikayetçi olan 14 yaşındaki P.T.’nin ifadeleri, küçük kızların nasıl tuzağa düşürüldüğünü gözler önüne seriyor. Örgüt üyelerinin tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki P.T., Adnan Oktar’a götürülmesi ve örgütten başından geçenleri şu korkunç ifadelerle anlatıyor.
''2 ARKADAŞINI ÇAĞIRDI ZORLA İLİŞKİYE GİRDİLER'': Sabah'ta yer alan habere göre; Başından geçen korkunç olayı anlatan 14 yaşındaki P.T., "14 yaşındayken beni örgüte kazandıran Ender Daban isimli üye, daha sonra cinsel yönden kabiliyetli olmadığımı söyleyerek evde otururken bir anda salona 2 arkadaşını çağırıp beni öpmeye okşamaya başladılar, karşı koysam da etkisiz kaldım. O sırada Kartal Göktan isimli şahıs beni cep telefonu ile kaydediyordu, çok korktum. Ender Daban yanımızdan ayrıldı, tekrar geldi ve benimle …. yoldan ilişki kurdu. Bu sırada ismini hatırlamadığım kişi ……… çalıştı, bunu yaptıktan sonra burnumu tıkadı, ….. çok korktum, boğulma hissiyle kendimi yanlarından uzaklaştırdım.'' şeklinde konuştu.
''ADNAN OKTAR'IN EVİNE GÖTÜRDÜ'': Kendini banyoya kilitlediğini anlatan genç kız, ''Ender bana sakin olmamı bunların çok normal olduğunu söyleyerek içeri girdi, bütün vücudumu sıcak su ile yıkadı. Sonra bana seni bir büyüğümle tanıştıracağım dedi. Bende annesi babası sandım. Beni Adnan Oktar'ın Kandilli'deki stüdyo olarak tabir edilen yayın evine götürdü.'' dedi.
''ADNAN OKTAR HERKESİ ODADAN ÇIKARDI'': Yaşadığı kabusu anlatmaya devam eden P.T, ''İlk başta kalabalık olan yer sonra sakin sessiz bir yer halini aldı. Adnan Oktar, Ender'e 'git buradan' dedi. Bana yaklaşmamı söyledi, bembeyazsın 'seni ısırırım' dedi. O an içeri üzerlerinde sadece iç çamaşır olan iki kız girdi, bir tanesine 'nasıl bu güzel mi' diye sordu. Kız da 'çok güzel bembeyaz' dedi. Daha sonra beni döndürdü eteğini kaldırıp sonradan gelen kızlara gösterdi. Kızları dışarı çıkardıktan sora beni diz çöktürüp, dişlerime baktı, göğüslerimi sıktı, nabzıma baktı, iç çamaşırımı çıkardı.'' ifadelerini kullandı.
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