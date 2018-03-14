14 Mart Tıp Bayramı ne zaman başladı tarihçesi tıp bayramı mesajları

14 Mart Tıp Bayramı özellikle sosyal medya da çok konuşuluyor. 1976 yılında bu yana kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı ne zaman nasıl başladı tarihçesi ne? 14 Mart Tıp Bayrama Kutlama mesajları haberimizde.

Bir süre 12 Mayıs’ta kutlanan Tıp Bayramı, 1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor. Bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilir. Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

TIP BAYRAMI TARİHÇESİ; 1950’li-1960’lı yıllarda 14 Martlarda Tıp Fakülteleri’nin öğrenci dernekleri tarafından bir dergi çıkartılması gelenek haline gelmişti. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyordu. 1960 tarihli bu derginin kapağında da fakülte dersleriyle boğuşan tıp öğrencisi karikatürize edilmiş.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 11