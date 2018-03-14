14 Mart Tıp Bayramı ne zaman başladı tarihçesi tıp bayramı mesajları

14 Mart Tıp Bayramı özellikle sosyal medya da çok konuşuluyor. 1976 yılında bu yana kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı ne zaman nasıl başladı tarihçesi ne? 14 Mart Tıp Bayrama Kutlama mesajları haberimizde.

14 Mart Tıp Bayramı ne zaman başladı tarihçesi tıp bayramı mesajları

Bir süre 12 Mayıs’ta kutlanan Tıp Bayramı, 1976’dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta boyunca kutlanıyor. Bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilir.

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14 Mart Tıp Bayramı ne zaman başladı tarihçesi tıp bayramı mesajları

TIP BAYRAMI TARİHÇESİ; 1950’li-1960’lı yıllarda 14 Martlarda Tıp Fakülteleri’nin öğrenci dernekleri tarafından bir dergi çıkartılması gelenek haline gelmişti. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyordu. 1960 tarihli bu derginin kapağında da fakülte dersleriyle boğuşan tıp öğrencisi karikatürize edilmiş.

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14 Mart Tıp Bayramı ne zaman başladı tarihçesi tıp bayramı mesajları

14 Mart 1827’de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

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14 Mart Tıp Bayramı ne zaman başladı tarihçesi tıp bayramı mesajları

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart’ında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

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