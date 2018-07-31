13 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi hapis cezasından yırttı

İNGİLTERE'de gerçekleşen olayda Jordan Lightfoot isimli bir kadın, 2016 yılında 13 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girmiş, iki çocuğu da istismar etmişti. Mahkemeye çıkarılan 21 yaşındaki Lightfoot, hapse girmekten yırttı.

13 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi hapis cezasından yırttı

İngiltere’nin Edith Parc Rhyl bölgesinde yaşayan Jordan Lightfoot, 2016 yılında 13 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdi, iki çocuğu da istismar etti. O dönem 19 yaşında olan genç kadın, sonunda mahkemeye çıktı. Yargıç, iki yıl ertelemeli 18 ay hapis cezası verdi. 50 gün boyunca rehabilitasyona tabi tutulacak olan Lightfoot, artık ‘cinsel suçlu’ listesinde de yer alacak.

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13 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi hapis cezasından yırttı

ÇOCUKLARLA PARTİ YAPMAMASI YÖNÜNDE UYARILDI: Tekrar benzer bir eylemde bulunmaması halinde hapishanede yatmayacak olan genç kadın, yargıç tarafından “çocuklarla parti yapmaması” yönünde uyarıldı. Bir çocuk sahibi Jordan Lightfoot, artık 5 yıl boyunca 11-16 yaş arasındaki erkek çocuklarıyla görüşemeyecek. Lightfoot’un cinsel ilişkiye girdiği çocuğa gönderdiği mesajları, çocuğun annesi okuyunca, skandal patlak vermişti.

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13 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi hapis cezasından yırttı

Skandalın patlak vermesinin ardından İngiliz hükümeti ebeveynleri buna benzer konularda uyardı.

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13 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi hapis cezasından yırttı

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