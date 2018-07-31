13 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi hapis cezasından yırttı

İngiltere’nin Edith Parc Rhyl bölgesinde yaşayan Jordan Lightfoot, 2016 yılında 13 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdi, iki çocuğu da istismar etti. O dönem 19 yaşında olan genç kadın, sonunda mahkemeye çıktı. Yargıç, iki yıl ertelemeli 18 ay hapis cezası verdi. 50 gün boyunca rehabilitasyona tabi tutulacak olan Lightfoot, artık ‘cinsel suçlu’ listesinde de yer alacak.