13 Temmuz hava durumu raporu hafta sonu dikkat!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Son 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara Bölgesi ve çevresinde hafta sonu boyunca yer yer sağanak yağış geçişlerinin olması bekleniyor.

13 Temmuz hava durumu raporu hafta sonu dikkat!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Son 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara Bölgesi ve çevresinde hafta sonu boyunca yer yer sağanak yağış geçişlerinin olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum'un kuzey, Samsun'un doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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13 Temmuz hava durumu raporu hafta sonu dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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13 Temmuz hava durumu raporu hafta sonu dikkat!

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hafta sonu boyunca yer yer sağanak yağış geçişlerinin olması bekleniyor.

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13 Temmuz hava durumu raporu hafta sonu dikkat!

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
İstanbul: Parçalı bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 38

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