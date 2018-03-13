13 Mart hava durumu raporu il il tahminler İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre İstanbul için bugün kuvvetli sağanak yağış uyarısı var. İstanbuldaki yağışların sabah 09.00 ile 18.00 saatleri arasında olması bekleniyor.

13 Mart hava durumu raporu il il tahminler İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre İstanbul için bugün kuvvetli sağanak yağış uyarısı var. İstanbuldaki yağışların sabah 09.00 ile 18.00 saatleri arasında olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; İç ve batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Adana, Mersin, Konya, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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13 Mart hava durumu raporu il il tahminler İstanbul'a uyarı

Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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13 Mart hava durumu raporu il il tahminler İstanbul'a uyarı

Hava sıcaklığı ise İç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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13 Mart hava durumu raporu il il tahminler İstanbul'a uyarı

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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