13 Mart hava durumu raporu il il tahminler İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre İstanbul için bugün kuvvetli sağanak yağış uyarısı var. İstanbuldaki yağışların sabah 09.00 ile 18.00 saatleri arasında olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; İç ve batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Adana, Mersin, Konya, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.