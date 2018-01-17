13 çocuğa işkence yapılan ev ifşa oldu! Dünya bu korku evini konuşuyor

Tüm dünyanın konuştuğu o ev ifşa oldu! Dün gündeme oturan ABD'de bulunan o ev merak konusu oldu. ABD'de bir çiftin, aralarında 2 yaşında bir bebeğin de bulunduğu 13 çocuğunu ev hapsinde zincirlediği, açlık ve işkence altında tuttuğu ortaya çıktı. Açlık sınırında oldukları görülen ve kötü kokan çocukların kabusuna 17 yaşındaki kız kardeşleri son verdi. Evden bir cep telefonu alarak kaçmayı başaran genç kız, polis acil numarasını arayarak ailesini ihbar etti.

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