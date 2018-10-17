129 yaşındaki Koku Istambulova: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Rusya'da yaşayan 129 yaşındaki Koku Istambulova, Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduruyor. Ancak 129 yaşındaki Istambulova, uzun yaşamaktan şikayetçi. Bu kadar uzun yaşamanın kendisine verilmiş bir ceza olarak görüyor.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Rusya'da yaşayan 129 yaşındaki Koku Istambulova, hayatı boyunca bir gün bile mutlu olmadığını ve uzun yaşamın kendisine Tanrı tarafından verilmiş bir ceza olduğunu söylüyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

128 yılın ardından son derece yorgun hisseden ve bu zamana kadar neden yaşadığına anlam veremeyen Koku Istambulova, "Dünyada hiçbir mutlu günüm olmadı. Hayatımda tek bir gün bile mutlu olmadım. Her zaman çok çalıştım ve bahçe işleriyle uğraştım. Yoruldum. Uzun yaşam bana tanrının bir armağanı değil cezası." Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

Istambulova, Rusya'da Sovyetler Birliği devrimi gerçekleştiğinde 28 yaşındaydı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 56, Sovyetler Birliği çöktüğünde ise 103 yaşındaydı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 12