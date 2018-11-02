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120 milyon Facebook kullanıcısının özel mesajları ele geçirildi

120 milyon Facebook kullanıcısının özel mesajları ele geçirildi

Bilgisayar korsanları milyonlarca kişinin Facebook yazışmalarını ele geçirdi. Başta Rusya, Ukrayna, İngiltere ABD'deki kullanıcıların yazışmalarına sızan korsanlar 81 bin hesabısın özel mesajlarını paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 16:19 - Güncelleme: 02-11-2018 16:19

Ellerinde 120 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri olduğunu iddia eden bilgisayar korsanları, 81 bin hesabın özel mesajlarını yayımladı. Bu bilgilere zararlı tarayıcı uzantılarıyla ulaşıldığı tahmin ediliyor.

FACEBOOK İNKAR ETTİ
BBC Türkçe'de yer alan habere göre Facebook, siteye sızılmadığını ancak daha fazla hesabın etkilenmemesi için ilave önlemler alındığını açıkladı. Ele geçirilen hesapların çoğu Rusya ve Ukrayna'da olduğu öğrenildi.

KULLANICILAR TEYİT ETTİ
BBC'nin ulaştığı bilgiler, bilgileri ele geçirilen kullanıcıların büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna'da olduğuna işaret ediyor ve BBC'nin ulaştığı kullanıcılar yayımlanan yazışmaların kendilerine ait olduğunu kabul etti.

Öte yandan ABD, İngiltere, Brezilya ve başka ülkelerden de bazı kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği belirtiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 16:30 GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRDİ ARTIK BU TARZ PLATFORMLAR, TWEETER , İNSTAGRAMI KAPATTIM ANLAŞILAN SIRA BUNA GELDİ.

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