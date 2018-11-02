120 milyon Facebook kullanıcısının özel mesajları ele geçirildi

Ellerinde 120 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri olduğunu iddia eden bilgisayar korsanları, 81 bin hesabın özel mesajlarını yayımladı. Bu bilgilere zararlı tarayıcı uzantılarıyla ulaşıldığı tahmin ediliyor.

FACEBOOK İNKAR ETTİ

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Facebook, siteye sızılmadığını ancak daha fazla hesabın etkilenmemesi için ilave önlemler alındığını açıkladı. Ele geçirilen hesapların çoğu Rusya ve Ukrayna'da olduğu öğrenildi.

KULLANICILAR TEYİT ETTİ

BBC'nin ulaştığı bilgiler, bilgileri ele geçirilen kullanıcıların büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna'da olduğuna işaret ediyor ve BBC'nin ulaştığı kullanıcılar yayımlanan yazışmaların kendilerine ait olduğunu kabul etti.

Öte yandan ABD, İngiltere, Brezilya ve başka ülkelerden de bazı kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği belirtiliyor.