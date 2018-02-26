12 bin yıldır genetiği değişmeyen buğday

Genetik özellikleri bozulan buğdayın zamanla kromozom sayısı 42-48’e kadar yükseldi. Türkiye'de yetiştirilen siyez buğdayının ise 12 bin yıldır kromozom sayısı 14’de

12 bin yıldır genetiği değişmeyen buğday

Türkiye'de yetiştirilen siyez buğdayının ise 12 bin yıldır kromozom sayısı 14’de.Eskişehirli bakliyatçı İlhami Dayar, bulgur ve unu çok faydalı olan 'siyez' buğdayının tam 12 bin yıldır genetiğinin ve kromozomunun hiç bozulmadan bugüne kadar geldiğini söyledi. 37 yıldır bakliyat ürünleri satışı yapan İlhami Dayar, diğer buğdayların kromozom sayılarının zamanla 42-48’e kadar çıkarıldığını, ancak siyez buğdayının 12 bin yıldır kromozom sayısının değişmeden 14’de kaldığını ifade etti.

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12 bin yıldır genetiği değişmeyen buğday

Dayar, "Siyez buğdayı dünyanın en özel ürünü. Şuanda mevcut buğdaylarını hepsinin genetiği değiştirilmiş, kromozom sayıları 42 ve 48’e çıkartılmış ürünler. Siyez buğdayı orijinaldır ve genetiği hiç değiştirilmemiştir. 12 bin yıllık ve kromozom sayısı 14 olan bir buğday çeşididir. Bu buğdaydan un ve bulgur yaptırtıyoruz. Buğdayda glüten diye bir protein vardır. Diğer buğdaylarda olan glüten insana zararlıdır ama siyezdeki glüten insana faydalıdır. Sağlığımızı düşünüyorsak mutlaka genetiği değiştirilmemiş siyez bulguru ve ununu kullanmalıyız. Normal buğday ile aynı zamanda yani ekim ayında ekilerek temmuz ayında hasat edilir. Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinden getirtiyoruz. Orada bir kara değirmene yaptırıyoruz, bir gram dahi katkı maddesi yoktur" diye konuştu.

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12 bin yıldır genetiği değişmeyen buğday

Siyez buğdayından elde edilen ürünlerin buğday alerjisi olan kişiler tarafından da tüketilebileceğini belirten Dayar, "Buğday alerjisi olan insanlar var. Bunlar çölyak hastaları değiller. Onlara doktorlar buğday ve türevlerini kesinlikle kullanmamaları gerektiğini söylüyorlar. Bizim buğday alerjisi olan müşterilerimiz bize gelerek siyez buğdayından yapılma ürünleri alabiliyorlar ve kesinlikle rahatsız olmuyorlar. İnsanlar rahat bir şekilde tüketebiliyorlar. Bulgurunu bulgur kullanılan her yerde kullanabiliriz. Ununu da ekmek, kek ve çorba yapımında kullanabiliriz. Lezzet olarak diğer buğdaylardan çok farklı. Ben kendi evimde her zaman siyez ürünlerini kullanıyorum.

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12 bin yıldır genetiği değişmeyen buğday

İnce siyez bulgurunun kilogram fiyatı 15 lira, kalın pilavlık olan bulgurun da 16 lira. Unun ise kilogram fiyatı 15 lira. Ayrıca protein bakımından da çok zengindir. Siyez bulgurunu spor yapanlar kullanırlarsa gerçekten çok faydası olur. Çünkü protein ve enerji bakımından zengin bir üründür" dedi.

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