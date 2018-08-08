11 yılda 20 hayaletle sevişmiş! Herkesin ağzı açık kaldı

"11 yılda 20 hayaletle cinsel ilişkiye girdim." diyen Ametist Realm, gerçek olduğunu iddia ettiği deneyimlerini İngiltere'de yayınlanan 'This Morning' programında anlattı. Realm, ilişkisinin çok ciddi olduğunu ve hayalet bir bebek sahibi olmayı düşündüklerini söyledi.

11 yılda 20 hayaletle sevişmiş! Herkesin ağzı açık kaldı

Ametist Realm 30 yaşında İngiltere'de yaşayan bir kadın. 11 yıldan uzun süredir sadece 'hayaletlerle seks' yaptığını açıklayan genç kadın ülkenin en çok izlenen sabah programına konuk oldu. Anlattıkları hem izleyenleri hem de program sunucularının ağzını açık bıraktı. Avustralya'ya yaptığı bir ziyaret sonrası ruhani bir figürle karşılaştığını anlatan Ametist, 11 yılda 20 farklı hayaletle cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor.

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11 yılda 20 hayaletle sevişmiş! Herkesin ağzı açık kaldı

''ONU GÖRMESEM DE HİSSEDEBİLİYORUM'': İlk deneyimine ilişkin ise şunları söyledi: "Bir gün, ben çalılık boyunca yürürken doğanın keyfini çıkarırken, aniden bu inanılmaz enerjiyi hissettim. Yeni bir sevgilinin geldiğini biliyordum. Onu görmesem de onu hissedebiliyorum ve seks yapabiliyorum. Kilolu gibiydi, bacaklarım üzerinde baskı hissettim. Aynı zamanda fiziksel nefes ve okşamalarda."

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11 yılda 20 hayaletle sevişmiş! Herkesin ağzı açık kaldı

Ametist ilk deneyiminden 6 ay sonra Avustralya'daki hayaletin İngiltere'ye geldiğini ve aralarındaki enerjinin hala güçlü olduğunu iddia ediyor.

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11 yılda 20 hayaletle sevişmiş! Herkesin ağzı açık kaldı

BEBEK İSTİYOR: Ametist uzun süredir çok fazla hayaletle birlikte olmasına karşın uzun soluklu bir ilişki istediğini söylemesi program sunucularını hayrete düşürdü. Ancak Ametist'in sözleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Şu anki ilişkisinin çok ciddi olduğunu ve hayalet bir bebek sahibi olmayı düşündüklerini söyledi. Bunun nasıl olacağına ilişkin soruya ise Ametist, bazı bebek ruhların insan bedenlerine saklandığı ve bunun kendisinin de başına gelmesini istediği şeklinde yanıtladı.

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