11 yılda 20 hayaletle sevişmiş! Herkesin ağzı açık kaldı

"11 yılda 20 hayaletle cinsel ilişkiye girdim." diyen Ametist Realm, gerçek olduğunu iddia ettiği deneyimlerini İngiltere'de yayınlanan 'This Morning' programında anlattı. Realm, ilişkisinin çok ciddi olduğunu ve hayalet bir bebek sahibi olmayı düşündüklerini söyledi.

Ametist Realm 30 yaşında İngiltere'de yaşayan bir kadın. 11 yıldan uzun süredir sadece 'hayaletlerle seks' yaptığını açıklayan genç kadın ülkenin en çok izlenen sabah programına konuk oldu. Anlattıkları hem izleyenleri hem de program sunucularının ağzını açık bıraktı. Avustralya'ya yaptığı bir ziyaret sonrası ruhani bir figürle karşılaştığını anlatan Ametist, 11 yılda 20 farklı hayaletle cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor. Twitter

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''ONU GÖRMESEM DE HİSSEDEBİLİYORUM'': İlk deneyimine ilişkin ise şunları söyledi: "Bir gün, ben çalılık boyunca yürürken doğanın keyfini çıkarırken, aniden bu inanılmaz enerjiyi hissettim. Yeni bir sevgilinin geldiğini biliyordum. Onu görmesem de onu hissedebiliyorum ve seks yapabiliyorum. Kilolu gibiydi, bacaklarım üzerinde baskı hissettim. Aynı zamanda fiziksel nefes ve okşamalarda." Twitter

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Ametist ilk deneyiminden 6 ay sonra Avustralya'daki hayaletin İngiltere'ye geldiğini ve aralarındaki enerjinin hala güçlü olduğunu iddia ediyor. Twitter

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