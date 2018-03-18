103. yıldönümünde Çanakkale için öyle bir mesaj paylaştı ki...

Çanakkale Zaferi'nin 103.yıldönümünde Türkiye, şehitlerini unutmadı ve zafer mesajlarını sosyal medyada paylaştı. İçlerinden bazıları oldukça dikkat çekiciydi. İşte Türkiye'nin sosyal medyada paylaştıği, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajları.
Çanakkale Zaferi'nin 103.yıldönümünde Türkiye, şehitlerini unutmadı ve zafer mesajlarını sosyal medyada paylaştı. İçlerinden bazıları oldukça dikkat çekiciydi. İşte Türkiye'nin sosyal medyada paylaştıği, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajları.
Çanakkale Zaferi'nin 103.yıldönümünde Türkiye, şehitlerini unutmadı ve zafer mesajlarını sosyal medyada paylaştı. İçlerinden bazıları oldukça dikkat çekiciydi. İşte Türkiye'nin sosyal medyada paylaştıği, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajları.
Çanakkale Zaferi'nin 103.yıldönümünde Türkiye, şehitlerini unutmadı ve zafer mesajlarını sosyal medyada paylaştı. İçlerinden bazıları oldukça dikkat çekiciydi. İşte Türkiye'nin sosyal medyada paylaştıği, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajları.
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