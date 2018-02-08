1000 kişi emniyete geldi: Linç edilmek istendi!

1000 kişi emniyete geldi: Linç edilmek istendi!

Edirne'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucuya karşı önlem taleplerini iletmek için yaklaşık bin kişinin toplandığı emniyet müdürlüğü önünde eşi E.A.'ya makasla saldıran ve kalabalık tarafından linç edilmek istenirken, polis tarafından kurtarılarak, gözaltına alınan H.A., serbest bırakıldı.

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1000 kişi emniyete geldi: Linç edilmek istendi!

Keşan'da, sentetik uyuşturucu bonzai kullanımı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Kenan Kabayel'in (18) cenazesi için dün, öğle saatlerinde toplanan yaklaşık bin kişi, uyuşturucuya karşı önlem taleplerini iletmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü. Bu sırada emniyet önünde toplanan protestocular arasında bulunan H.A., 1 yıldır ayrı yaşadığı ve protestoya katıldığı için sinirlendiği eşi E.A.'ya makasla saldırdı.

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1000 kişi emniyete geldi: Linç edilmek istendi!

Saldırıyı görenler H.A.'yı linç etmek istedi. Polis, H.A.'yı öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kurtarıp gözaltına aldı. H.A., emniyette ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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1000 kişi emniyete geldi: Linç edilmek istendi!

KEŞAN'DA BONZAİ GERGİNLİĞİ: Edirne’nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu madde 'bonzai' kullanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Mahalleli de cenaze töreni öncesi tepki amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

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