'100 TL vereyim karınla birlikte olayım' davasında şok sözler!

KONYA'da eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini öne sürdüğü İsmail Kazancı'yı (53), tüfekle öldüren, cesedini de yakıp çukura atan cezaevi firarisi Tuncay Yeniçıktı (32) ile ona yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi. Olay, 2 Kasım 2016 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi yakınlarında dağlık alanda alkol alan 2 kişinin, yakınlardaki bir çukurdan yanık kokusu geldiğini fark edip polise haber vermesi ile ortaya çıktı. İhbar üzerine sevk edilen polisler, çukurda yanmış bir kafatası ve kemik parçaları buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oluşturdukları özel bir ekiple, bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Son günlerde kayıp olan kişiler üzerinden harekete geçen polis, 22 Ekim 2016 tarihinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunan yalnız yaşayan seyyar satıcı İsmail Kazancı'dan haber alınamadığını belirledi. Çalışmasını İsmail Kazancı üzerinde yoğunlaştıran ekip, bu kişinin en son cesedin bulunduğu yerin yaklaşık 3 kilometre yakınında bir minibüsten inip, hurdacı Tuncay Yeniçıktı ile buluştuğunu saptadı. Twitter

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İZİNLİ ÇIKTIĞI CEZAEVİNE DÖNMEDİ: Tuncay Yeniçıktı'yı araştıran polis, bu kişinin 'hırsızlık ve yaralama' suçlarından 22 kaydı bulunduğunu, hırsız suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığını ve bir daha dönmediğini belirledi. Twitter

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CESEDİ TAŞIDIKLARI MİNİBÜSÜ HURDACIYA SATTILAR, KAN İZLERİ UNUTTULAR: Polis, çalışmasında İsmail Kazancı'ya ait minibüsün de ortada olmadığını fark edip, aracı bulmak için araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada eski model minibüsün hurdacıya, Tuncay Yeniçıktı tarafından bin liraya satıldığını saptadı. Minibüste yapılan incelemede de kapı kolu yanında kan izlerine rastlandı.



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